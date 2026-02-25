El País

Habilitan paso por ruta 32 tras varias horas cerrada por caída de material en el Zurquí

El MOPT confirmó la reapertura de la ruta 32 luego de un cierre por deslizamientos en el sector del Zurquí. La vía estuvo bloqueada durante varias horas y generó largas filas de vehículos.

Por Yucsiany Salazar
Ruta 32 Kilómetro 31
Este martes se registró la caída de material en el kilómetro 31 de la ruta 32. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)







Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

