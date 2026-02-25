Habilitan paso por ruta 32 tras varias horas cerrada por caída de material en el Zurquí

Este martes se registró la caída de material en el kilómetro 31 de la ruta 32. Foto Alonso Tenorio

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) confirmó la reapertura de la ruta 32, luego de permanecer cerrada durante varias horas debido a la caída de material en el sector del Zurquí.

“Abierto el paso por la ruta 32, conduzca con prudencia y tenga paciencia mientras la circulación se hace fluida“, indicó el MOPT.

La vía permaneció cerrada desde la madrugada de este miércoles 25 de febrero por deslizamientos registrados en el kilómetro 31 y entre los kilómetros 37 y 38. Minutos antes de las 7:00 a. m., la cartera informó que las cuadrillas se trasladaron al lugar para realizar las labores de limpieza.

Durante el cierre, conductores reportaron extensas filas de vehículos en ambos sentidos, tanto hacia San José como hacia Limón.

En lo que va de febrero, este corredor ha sido cerrado en más de cinco ocasiones debido a las condiciones climáticas que generan derrumbes en la zona y afectan el tránsito vehicular.