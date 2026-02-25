Ruta 32 permanece cerrada por caída de material

Las condiciones climáticas provocaron la caída de material en el sector del Zurquí. Foto Alonso Tenorio

El paso por la ruta 32, que conecta San José con Limón, permanece cerrado desde la madrugada de este miércoles 25 de febrero debido al desprendimiento de material en el sector del Zurquí, según confirmó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

“Esta madrugada se debió cerrar la ruta 32, por caída de material en el kilómetro 31 y entre los kilómetros 37 y 38. Ya el equipo se trasladó al sitio para iniciar las labores de limpieza”, indicó la institución.

Por el momento, las autoridades no han establecido una hora de apertura. Quienes necesiten trasladarse hacia el Caribe o el Valle Central deberán utilizar las rutas alternas: la vía por Vara Blanca (restringida para vehículos pesados) o la ruta 10 por Turrialba.

Según informó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), aunque la influencia del empuje frío #17 disminuirá conforme el sistema se desplace hacia el océano Atlántico, durante la mañana persistirán condiciones ventosas, especialmente en sectores montañosos, por lo que se recomienda tomar precauciones.