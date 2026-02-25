Sucesos

Ruta 32 permanece cerrada por caída de material

El paso por la ruta 32 está cerrado este 25 de febrero por caída de material en el Zurquí. Esto dice el MOPT.

Por Yucsiany Salazar
Ruta 32 Kilómetro 31
Las condiciones climáticas provocaron la caída de material en el sector del Zurquí. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)







