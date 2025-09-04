Habeas Corpus rechazado: lo que Sala IV le enseña a infractores por obras en Gandoca-Manzanillo

La Sala IV rechazo un recurso de habeas corpus presentado por un ciudadano que alegó haber sido detenido ilegalmente en una propiedad en Manzanillo, Talamanca (Limón).

El Tribunal, en su sentencia 2025-028058, concluyó que esa detención se realizó bajo el amparo de la ley y que no se vulneraron los derechos del recurrente.

El demandante alegó que su detención se produjo sin una orden judicial, una causa justificada, o el debido respeto a sus derechos como detenido.

Sin embargo, los informes presentados por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), la Fuerza Pública y la Fiscalía Ambiental, mostraron que una construcción de ese ciudadano se encontraba dentro de un área de 188 hectáreas sujeta a medidas cautelares dictadas por la Sala en resoluciones previas.

Además, la obra superaba en más de 500 m² lo autorizado por el permiso municipal original, por lo cual había sido suspendida por las mismas resoluciones.

Los funcionarios del Sinac y de la Municipalidad de Talamanca habían clausurado la construcción en dos ocasiones , pero el propietario retiró los sellos y continuó con la obra.

Esta situación llevó a la Fiscalía Ambiental a ordenar su detención por el presunto delito de desobediencia.

Proceso de arresto

La Sala IV destacó que los funcionarios del Sinac tienen facultades de policía administrativa ambiental, según el artículo 54 de la Ley Forestal N.° 7575.

Esto les confiere la autoridad para inspeccionar, incautar y solicitar la asistencia de la Fuerza Pública. En este caso, la detención se realizó con la colaboración de la Fuerza Pública y bajo la dirección del Ministerio Público.

Los magistrados confirmaron que la detención no ocurrió dentro de un domicilio, sino en el área de construcción, y que al detenido se le informaron sus derechos en dos ocasiones, se le permitió hacer una llamada telefónica y estuvo bajo custodia por menos de seis horas.

En consecuencia, la Sala IV declaró el recurso sin lugar al determinar que la privación de libertad se mantuvo por un periodo de tiempo razonable y fue supervisada por la Fiscalía Ambiental.

El recurso de habeas corpus es una garantía legal diseñada para proteger la libertad e integridad de las personas contra actos ilegítimos de las autoridades, como detenciones o restricciones indebidas. También protege la libertad de tránsito.