Grandes presas en Ruta 1: comercios reportan caída de visitas y afectaciones en sus ventas

La congestión en la Ruta 1 continúa generando retrasos para conductores, autobuseros y comercios cercanos.

Las presas kilométricas causadas por varios accidentes automovilísticos en el sector de Cuatro Cruces, en Miramar de Puntarenas, también golpearon a los negocios ubicados en el corredor Puntarenas–Guanacaste.

Así lo indicaron a La Nación dos comercios ubicados en la zona, cuyos administradores coincidieron en que la congestión redujo la llegada de clientes.

Las filas se extienden desde Esparza, en Puntarenas, hacia Guanacaste, además de la Ruta Costanera al incorporarse a la Ruta 1.

José Salazar, administrador del restaurante Vista al Mar, ubicado en el kilómetro 131 de la carretera a Guanacaste, indicó que desde la tarde del viernes el flujo de visitantes disminuyó drásticamente debido a las presas.

Salazar explicó que su restaurante suele recibir autobuses de excursiones, rutas locales y turistas extranjeros, pero muchos no lograron llegar a causa del colapso vial.

La afectación se mantenía aún pasadas las 10:30 a. m. de este sábado.

Hilary Alvarado, administradora del restaurante y Mariposario My Time, ubicado a 200 metros de la Ruta 1 sobre carretera al sector de Cuatro Cruces, en Miramar de Puntarenas, reportó una situación similar.

Señaló que, al estar frente a la Ruta 1, las personas prefieren permanecer en la presa antes que desviarse, pues consideran que perderían más tiempo en ingresar al local.

Agregó que grupos de clientes programados para la mañana de este sábado no lograron llegar por el congestionamiento.

Comentó que incluso el personal del restaurante ha sufrido retrasos extremos. Por ejemplo, salieron a las 6 p. m. y llegaron a sus hogares alrededor de la 1:40 a. m., para luego reincorporarse en la mañana siguiente a abrir el establecimiento.

Servicios de buses suspendidos

Empresas de autobuses que operan en Puntarenas reportaron también retrasos severos y suspensión de sus servicios debido a las presas kilométricas que se mantienen en la Ruta 1, tras el choque entre dos vehículos pesados en Cuatro Cruces de Miramar.

La cooperativa Cooperoble R.L. informó que no pudo realizar la primera carrera hacia San Miguel de Barranca, en Puntarenas, y que el servicio quedó totalmente paralizado hasta que la congestión disminuya.

La empresa Buses Miramar–Puntarenas (Ruta 626/627) comunicó que durante toda la mañana persisten las presas y atrasos “importantes” en las salidas tanto de Miramar como de Puntarenas.

Los operadores de la ruta Puntarenas–Punta Morales–Costa de Pájaros–Abangares–Colorado (Ruta 624) también reportaron atrasos considerables.

Por su parte, la empresa Joalpa indicó a La Nación que el servicio de autobús entre Esparza y Puntarenas opera de manera reducida.