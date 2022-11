Secretaria de Actas del Inder denuncia trato denigrante de presidente ejecutivo

Magda Violeta Reid Vargas, secretaria general de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), denunció que el presidente ejecutivo de la entidad, Eduardo Robert Ureña, la trata de forma “grosera e insultante”. Agregó que, recientemente, el jerarca le hizo un comentario “denigrante para cualquier trabajador”.

La abogada pidió que la trasladen de puesto en el Inder y advirtió de que tomará acciones en caso de sufrir represalias laborales o personales.

Reid puso su molestia por escrito en una solicitud de traslado enviada, el pasado martes 15 de noviembre, al propio jerarca del Inder, Eduardo Robert.

“Considero que como persona, ser humano, funcionaria y mujer, el trato de un superior requiere normas estrictas de respeto y cordialidad”, expuso en el documento.

La funcionaria narró que, durante la sesión de Junta Directiva del martes, Robert se acercó a su asiento, le habló de “forma abiertamente irrespetuosa” y rayó el documento de su agenda, mientras cuestionaba la importancia de lo que estaban exponiendo otros dos personeros sobre los concursos para la limpieza del Inder.

Agregó que, al terminar la sesión, ella le solicitó cinco minutos para hablarle sobre la situación, pero el presidente ejecutivo procedió a “referirse en un tono grosero e insultante, dándome la espalda, sin permitir que continuara explicándole”, lo que ella consideró razones suficientes para solicitar su traslado.

De acuerdo con la carta, Robert también le dijo: “Por eso me gusta más el sector privado, uno le dice a la persona que se vaya y recoge sus cosas y se va”. Para ella, ese comentario fue “denigrante”, pero más “lamentable” porque lo expresó el máximo jerarca “de una de las instituciones más nobles del sector publico que promueve la paz social en el país”.

“La dignidad de un trabajador, de un funcionario, de un ser humano, no es negociable”, protestó Reid.

La secretaria general, cuya labor es coordinar y registrar la labor de la Junta Directiva, agregó que el Inder ha tenido tres secretarias generales en los últimos tres meses. “Ahora entiendo el porqué”, escribió.

“Ignoro si su malestar, descontento o alguna otra situación debida a la responsabilidad que conlleva el cargo que ostenta, le hace reaccionar de esa manera, pero ninguna justifica asumir actitudes tan groseras e irrespetuosas”, expuso la secretaria general de actas.

“Un superior tiene el deber insoslayable de ser un líder positivo, que motive el trabajo, no que lo frene, que lo promueva, no que lo obstaculice; que lo valore, no que lo menosprecie. Mi función la he llevado a cabo con responsabilidad, con diligencia”, reclamó la exsecretaria.

Gerente de Inder denuncia 191 nombramientos a dedo en tres meses

Robert fue designado presidente ejecutivo del Inder el 9 de mayo de 2022, cuando ingresó la administración Chaves Robles. El jerarca es ingeniero agrónomo con énfasis en gerencia. Anteriormente fue miembro de la junta directiva de Dos Pinos, director ejecutivo de la Cámara de Insumos Agropecuarios y presidente de la Asociación Costarricense de Criadores de Ganado Jersey.

Este medio pidió una declaración al departamento de prensa de Inder y a Robert, pero se está a la espera de la respuesta.

Reid explicó en el documento que fue el propio Robert quien le solicitó, en octubre, asumir el puesto en la junta directiva, debido a su trayectoria profesional como máster en Derecho. Según su relato, el jerarca la dijo que la “necesitaba para sacar adelante los temas de esta Secretaria General”.

“No fue ni iniciativa mía o una solicitud previa de mi persona lo que medió para que asumiera esta este cargo. Acepté a colaborarle a partir del 19 de octubre del 2022, luego de que ha habido una inestabilidad en el personal que ha asumido esta función”, detalló la funcionaria en el documento.

Diputados llaman a gerente y presidente del Inder por denuncia sobre nombramientos

En la sesión del martes, Robert ordenó a Reid que no volviera a llevar esos temas cierto tipo de temas a la Junta Directiva, porque había más de 430 expedientes rezagados.

“Mi función la he llevado a cabo con responsabilidad, con diligencia, he mejorado la calidad de la gestión. He revisado normativa legal para que algunos asuntos no necesariamente sean de conocimiento de la Junta Directiva, vengo atrabajar antes de las 8 a. m. y salgo después de las 4 p. m., atiendo al público, usuarios que vienen de lejos y que requieren de mi ayuda”, argumentó.

Líderes sindicales de Inder se beneficiaron de aumentos salariales por recargos, denuncia gerente

Agregó que ha revisado los expedientes acumulados corresponden a casos previos al momento en que ella asumió el cargo.

La Nación intentó contactar con Reid para conocer más sobre su relación con Robert. No obstante, ella explicó que no estaba autorizada para hablar del tema.