“Ese es dinero que no existe, en realidad es un monto que se deja de percibir por la caída en el consumo de combustible. Entonces ese dinero, si lo manteníamos en el presupuesto, tendríamos que hacer una emisión de bonos para poder sustentar esa salida a favor de las municipalidades. Sin embargo, el ingreso como tal dejó de existir debido a que no se está vendiendo la misma cantidad de combustible que se estaría vendiendo en condiciones donde no exista una pandemia.