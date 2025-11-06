El País

Gobierno pagó becas Avancemos a 36.000 personas que no estaban estudiando, señala informe

Contraloría concluye que, entre 2022 y 2024, se desembolsaron ¢2.640 millones en becas Avancemos a personas que no cumplían requisitos

Por Sebastián Sánchez
La Contraloría reveló que el programa Avancemos giró ¢2.640 millones a personas fuera del sistema educativo, lo que equivale a más de 36.000 personas. Foto: (Gesline Anrango)







Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

