Gobierno amplía teletrabajo en sector público por obras viales: así funcionará la medida

El Gobierno decidió ampliar la aplicación excepcional del teletrabajo en el sector público hasta el 28 de febrero de 2027.

La medida responde a las dificultades en el tránsito provocadas por la ejecución de diversos proyectos viales en el país, según el comunicado emitido por el Ministerio de Planificación (Mideplan).

Esta disposición insta a las instituciones de la administración pública central a implementar dicha modalidad en los puestos que lo permitan. Asimismo, el Gobierno invita a la administración pública descentralizada a unirse a la iniciativa.

El documento cuenta con las firmas del presidente, Rodrigo Chaves, y los jerarcas de Planificación, Trabajo y Obras Públicas.

En la actualidad, se desarrollan obras en la ruta 1, entre San José y San Ramón, en Hatillo, Taras-La Lima y Circunvalación.

Zonas con prioridad

La directriz se enfoca en las personas funcionarias que se desplazan desde cantones del occidente y oriente del país. El texto menciona específicamente afectaciones en las provincias de Alajuela, Heredia, Cartago y el cantón de Curridabat en San José.

En estas zonas, las obras de infraestructura vial generan un impacto significativo en la movilidad y los tiempos de traslado de los trabajadores.

“El objetivo de esta disposición es facilitar la continuidad y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos, mediante esquemas trabajo que contribuyan a mitigar los efectos de la congestión vehicular, sin afectar la atención a las personas usuarias”, dice el comunicado.

Cada institución debe aplicar mecanismos de seguimiento para garantizar el cumplimiento de las funciones asignadas bajo esta modalidad. La normativa vigente en materia de teletrabajo rige estos controles.

Invitación a otros sectores

El Gobierno extiende la invitación a valorar el teletrabajo a los demás poderes del Estado y municipalidades. También incluye en el llamado a universidades estatales, empresas públicas, bancos del Estado y al sector privado.

La nueva directriz deroga la disposición anterior que se emitió en diciembre de 2025.