Gasolinas amanecieron más baratas este martes, vea aquí cuánto bajaron de precio

Los usuarios de combustibles en Costa Rica enfrentan, desde la madrugada de este martes 11 de noviembre, nuevos precios aprobados por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

El ajuste extraordinario aplica a las gasolinas, el diésel y el gas licuado de petróleo (GLP), según lo publicado en el Alcance N.° 144 a La Gaceta N.° 211, del diario Oficial La Gaceta.

Los precios al consumidor en las estaciones de servicio quedaron establecidos de esta manera:

—Gasolina Súper (RON 95): ¢770 por litro, lo que representa una rebaja de ¢4 .

—Gasolina Regular (RON 91): ¢753 por litro, para una disminución de ¢7 .

—Diésel 50 ppm: ¢672 por litro, lo que implica un aumento de ¢8 .

—Gas licuado de petróleo (GLP): ¢3.709 el cilindro de 25 libras, con una variación al alza de ¢23 .

El ajuste corresponde al estudio extraordinario de octubre del 2025, que toma en cuenta la evolución de los precios internacionales del petróleo y sus derivados, así como el tipo de cambio promedio utilizado por la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), dedicada a la importación de los carburantes.

Según la Aresep, el comportamiento a la baja de las gasolinas responde a una disminución en los precios internacionales de los productos terminados, mientras que el diésel aumentó por un encarecimiento en los mercados globales, debido a la reducción temporal en la oferta de las refinerías y una mayor demanda estacional.