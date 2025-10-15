El País

Aumentos en gasolinas de Recope golpean bolsillos desde esta semana

Ajuste extraordinario aprobado también trajo rebajas en diésel y gas para cocinar

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Buses, paradas y pasajeros
Conductores de vehículos de gasolina pagan desde esta semana más dinero por ese carburante mientras los usuarios de diésel toparon con una leve rebaja (imagen ilustrativa). Foto: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Precio de GasolinaPrecio de DiéselPrecio de CombustiblesRecopeGasolina
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.