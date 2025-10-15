Aumentos en gasolinas de Recope golpean bolsillos desde esta semana

Conductores de vehículos de gasolina pagan desde esta semana más dinero por ese carburante mientras los usuarios de diésel toparon con una leve rebaja (imagen ilustrativa). Foto: Rafael Pacheco Granados.

La gasolina súper y regular que importa al país y distribuye la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) subieron de precio el martes, así como el gas para cocinar que distribuye la empresa.

Conforme datos enviados por Recope a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, el ajuste extraordinario aprobado implica que la gasolina Súper ahora cuesta ¢677 por litro, un aumento de ¢14 con respecto a los ¢663 de antes.

La regular se vende a ¢662 cada litro, para aumento de ¢13.

Por su parte, el litro de diésel bajó a ¢556 por litro, ¢9 menos que el precio anterior a inicios de esta semana.

El cilindro de Gas Licuado de Petróleo (GLP), habitualmente utilizdo para cocinar en hogares, sodas y restaurantes, bajó de ¢7.114 a ¢7 003 (-¢111) en la presentación de cilindro de 25 libras.

Esta variación de precios se debe a la actualización de variables clave, entre ellas el costo de adquisición de los productos, el tipo de cambio, los subsidios y el diferencial de precios.

De ellas, explicó la Aresep, la principal causa del alza en las gasolinas fueron los precios internacionales de los hidrocarburos que Recope importa.

Esa empresa tiene previsto plantear el 14 de noviembre otro ajuste de precios extraordinario conforme la metodología vigente de Aresep.