Funcionaria del Sinart denunció a expresidenta Esmirna Sánchez por presunto hostigamiento laboral: ‘Era insoportable; me dio parálisis facial’

Una exfuncionaria del Sinart, quien interpuso una denuncia laboral contra Esmirna Sánchez, relató a 'La Nación' el presunto hostigamiento que sufrió.

Una exfuncionaria del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), que laboró durante seis años en la institución, denunció por presunto hostigamiento laboral a la expresidenta ejecutiva Esmirna Sánchez Salmerón.

La extrabajadora interpuso la denuncia ante el Ministerio de Trabajo en mayo de este año, según confirmó La Nación. Además, renunció dos semanas después por el deterioro en su salud física y mental.

“El día a día era insoportable. Yo salía llorando, cuando yo siempre fui una persona fuerte. Me empecé a engordar demasiado, padecía insomnio, me puse muy mal. Me tuvieron que atender en la clínica y en el psiquiatra dos veces”, aseveró la denunciante a este diario.

“Me dio principio de parálisis facial y me mandaron toda una semana con corticoides para tratar el nervio. Se me fue al estómago, todos los días tenía diarrea”, agregó.

Según relató, durante el periodo en que estuvo bajo la jefatura directa de Sánchez comenzó a sufrir hostigamiento laboral, sumado a que llevaba una sobrecarga de trabajo por la renuncia de la mitad de su equipo y la falta de reemplazo para esas plazas.

La mujer también sostuvo que el maltrato se intensificó durante la planificación del programa educativo Antorcha, transmitido en marzo pasado con la colaboración del Ministerio de Educación Pública (MEP), el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) y el Banco de Costa Rica (BCR).

De acuerdo con su versión, tuvo que asumir el proyecto con poco tiempo de preparación, mientras recibía instrucciones “desordenadas” y enfrentaba constantes modificaciones en el calendario.

“Cuando ella (Esmirna) empieza a pedir cuentas de qué es lo que se ha vendido para Antorcha, nosotros le decimos. Ahí mi mayor pecado fue haberme defendido (...). Cuando las reuniones eran con ella, todo estaba mal, nos hablaba feo. Más que gritos, era la manera de decirnos las cosas delante de todo el mundo. Su tipo de violencia era más psicológica que de otro tipo”, afirmó.

La exfuncionaria también indicó que, aunque quería mantenerse en su puesto, decidió renunciar el 6 de abril por su estado de salud.

“Yo lo que sentía eran como calambres eléctricos en la cabeza cada vez que tenía momentos de estrés y de tensión. Sentía unos chuzazos en mi cabeza que eran horribles, la cara se me iba de lado. Ya yo no estaba bien”, añadió.

Desde que elevó el caso al Ministerio de Trabajo, asegura que no ha recibido ninguna notificación sobre el proceso.

Esta denuncia forma parte de los argumentos utilizados por 76 funcionarios del Sinart para solicitarle al ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, la anulación del nombramiento de Esmirna Sánchez como representante de esa cartera en el Consejo Directivo del Sistema.

Antes de asumir la presidencia ejecutiva del Sinart en mayo de 2025, Sánchez trabajó en el despacho del Ministerio de Cultura desde setiembre de 2024.

El pasado 18 de mayo, fue nombrada directora del Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven (CPJ).

La Nación intentó contactar a Esmirna Sánchez; sin embargo, no respondió las llamadas telefónicas ni los mensajes de texto.