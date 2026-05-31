El País

Funcionaria del Sinart denunció a expresidenta Esmirna Sánchez por presunto hostigamiento laboral: ‘Era insoportable; me dio parálisis facial’

La denunciante, quien trabajó seis años en el Sinart, renunció a su cargo debido al deterioro de su salud física y mental; asegura que la situación se agravó con Esmirna Sánchez en la presidencia ejecutiva.

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Por Sofía Sánchez Ramírez
Presentan la nueva imagen del SINART
Una exfuncionaria del Sinart, quien interpuso una denuncia laboral contra Esmirna Sánchez, relató a 'La Nación' el presunto hostigamiento que sufrió.







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Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

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