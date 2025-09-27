El País

Fuertes lluvias provocan rebalse de quebrada Los Negritos, inundaciones en vías y deslizamientos

El Instituto Meteorológico Nacional informó de que aguaceros y tormentas eléctricas se presentarían durante la tarde y noche de este viernes

Por Fernanda Matarrita Chaves
Inundación frente a Derecho.
Las fuertes lluvias de las últimas semanas han provocado que varias partes del edificio de la Facultad de Derecho de la UCR se inunden. El 15 de setiembre el agua alcanzó casi dos metros de altura. (Cortesía./Cortesía)







