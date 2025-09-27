Fuertes lluvias provocan rebalse de quebrada Los Negritos, inundaciones en vías y deslizamientos

Las fuertes lluvias de las últimas semanas han provocado que varias partes del edificio de la Facultad de Derecho de la UCR se inunden. El 15 de setiembre el agua alcanzó casi dos metros de altura.

Las fuertes lluvias de este viernes 26 de setiembre provocaron el rebalse de la quebrada Los Negritos, según informó la Universidad de Costa Rica (UCR) en sus redes sociales. La situación causó que el acceso a la Facultad de Derecho quedara inhabilitado.

La UCR comunicó que por seguridad de todas las personas, el edificio de Derecho fue cerrado inmediatamente y que evacuaron a quienes se encontraban allí.

Los intensos aguaceros de la tarde y noche de este viernes también inundaron las vías heredianas. En San Juan de Santa Bárbara algunos vehículos se vieron afectados por la gran cantidad de agua cuando intentaron pasar por ese sector. Videos en la cuenta de Waze Costa Rica muestran como el agua sobrepasa las llantas de una ambulancia.

Según la misma página, en la autopista General Cañas, por el sector del Centro de Convenciones, en Belén, con dirección hacia Alajuela, la vía también se llenó de agua, lo que causó que los conductores pasaran con precaución y el tráfico fuera denso.

En la ruta 106, entre Barreal y Lagunilla de Heredia el paso se cerró debido al desbordamiento del río Bermúdez.

En San Mateo de Orotina, conductores reportaron la caída de material en el sector del puente del río Machuca antes de las 6 p. m. En ese momento el tránsito era lento.