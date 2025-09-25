Lluvias con tormenta eléctrica afectarán gran parte de Costa Rica este viernes: vea las zonas más impactadas

El tiempo en Costa Rica se caracterizará por lluvias y tormentas por la tarde, con cielos parcialmente nublados en la mañana.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este viernes 26 de setiembre las condiciones atmosféricas estarán marcadas por el regreso paulatino del patrón típico de la estación lluviosa, con influencia de la zona de convergencia intertropical, el calentamiento matutino y el ingreso de brisas marinas.

Durante la mañana, el país presentará nubosidad parcial, temperaturas elevadas y sensación de bochorno.

Sin embargo, en la tarde y primeras horas de la noche, se anticipa un aumento en la cobertura nubosa, así como el desarrollo de aguaceros y tormenta eléctrica en varias regiones del país.

En el Valle Central, se espera cielo mayormente nublado por la tarde, con lluvias y tormenta eléctrica. Durante la madrugada y la mañana predominarán condiciones parcialmente nubladas. En San José, la temperatura mínima será de 18,9 °C y la máxima de 27,5 °C.

El Pacífico Norte mantendrá condiciones parcialmente nubladas durante gran parte del día. Por la tarde y noche podrían presentarse aguaceros aislados con tormenta eléctrica. En Liberia, las temperaturas oscilarán entre 23,5 °C y 34 °C.

En el Pacífico Central, la mañana estará parcialmente nublada, mientras que por la tarde aumentará la nubosidad con posibilidad de lluvias dispersas. Durante las primeras horas de la noche también se prevén lluvias con tormenta. En Parrita, la temperatura mínima será de 23,5 °C y la máxima de 30,9 °C.

El Pacífico Sur experimentará cielos mayormente nublados por la tarde, con lluvias y tormentas. En la madrugada y mañana el cielo estará parcialmente nublado. Golfito tendrá temperaturas entre 23 °C y 31,8 °C.

En el Caribe Norte, se anticipa cielo parcialmente nublado en general, con chubascos localizados en zonas montañosas por la tarde. Guápiles registrará una mínima de 21,8 °C y una máxima de 31,2 °C.

En el Caribe Sur, el cielo permanecerá parcialmente nublado en casi toda la jornada. En las montañas podrían registrarse lluvias por la tarde. Limón alcanzará una máxima de 30,5 °C, mientras que la mínima será de 22,7 °C.

La zona norte tendrá cielo parcialmente nublado con aguaceros y tormenta eléctrica aislados durante la tarde y parte de la noche. En Ciudad Quesada se esperan temperaturas entre 18 °C y 26,7 °C.

El IMN indicó que estos fenómenos estarán impulsados principalmente por la activación de la zona de convergencia intertropical, que favorecerá el desarrollo de nubes convectivas y precipitaciones intensas en sectores del país.

Efemérides

Salida del sol: 5:25 a. m.

5:25 a. m. Puesta del sol: 5:30 p. m.

5:30 p. m. Fase lunar: Hacia cuarto creciente

