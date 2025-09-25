Sucesos

Lluvias con tormenta eléctrica afectarán gran parte de Costa Rica este viernes: vea las zonas más impactadas

El IMN pronostica lluvias y tormentas este viernes en varias regiones de Costa Rica, impulsadas por la zona de convergencia intertropical

Por Silvia Ureña Corrales
La presencia de sistemas atmosféricos inestables provocará lluvias en distintas partes del país este martes.
El tiempo en Costa Rica se caracterizará por lluvias y tormentas por la tarde, con cielos parcialmente nublados en la mañana. (Canva /Canva)







