El País

Facultad de Derecho de UCR suspende clases presenciales por inundación

Lluvias torrenciales de este lunes llenaron de agua varias zonas del edificio, que se mantiene inundado este martes

EscucharEscuchar
Por Irene Rodríguez
Así luce el paso inferior del viaducto ubicado frente a la facultad de Derecho de la UCR la tarde de este jueves 20 de junio. (Foto: tomada de redes)
En los últimos días ha sido normal que las calles aledañas a la facultad de Derecho de la UCR se inundara, esta vez el agua también inundó el edificio.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Universidad de Costa RicaUCRLluviasInundaciones
Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.