El País

Fotos y videos muestran los trabajos de rehabilitación de ruta 27 tras el hundimiento

Conozca cómo avanzan las labores y el estado actual de la carretera debido al hundimiento por las fuertes lluvias

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Por Yucsiany Salazar y Patricia Recio

La tarde de este miércoles las fuertes lluvias provocaron un taponamiento en una alcantarilla corrugada de dos metros de diámetro, que se encontraba a 15 metros de profundidad, en la ruta 27.








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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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