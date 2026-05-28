Fotos y videos muestran los trabajos de rehabilitación de ruta 27 tras el hundimiento

El daño ocurrió en el tramo de la vía entre Orotina y Puerto Caldera, y alcanzó la mitad de la alcantarilla, provocando un hundimiento en la carretera.
Secuencia 01 9
A este jueves 28 de mayo, las autoridades de Transporte llegaron al sitio para realizar las valoraciones.
Efraím Zeledón, ministro de Obras Públicas y Transportes, aseguró que las labores se centrarán en habilitar un carril a un lado de la vía, mediante un relleno, y confirmó que el paso por la zona quedará habilitado en un carril para este viernes 29 de mayo.
Efraím Zeledón, ministro de Obras Públicas y Transportes, habla sobre los arrgelos en la ruta 27
Los trabajos son ejecutados y deberán ser cubiertos por la concesionaria Globalvía a cargo de la operación de la carretera.
Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.
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