Fotos y videos muestran los trabajos de rehabilitación de ruta 27 tras el hundimiento

La tarde de este miércoles las fuertes lluvias provocaron un taponamiento en una alcantarilla corrugada de dos metros de diámetro, que se encontraba a 15 metros de profundidad, en la ruta 27.

El daño ocurrió en el tramo de la vía entre Orotina y Puerto Caldera, y alcanzó la mitad de la alcantarilla, provocando un hundimiento en la carretera.

Secuencia 01 9

A este jueves 28 de mayo, las autoridades de Transporte llegaron al sitio para realizar las valoraciones.

Efraím Zeledón, ministro de Obras Públicas y Transportes, aseguró que las labores se centrarán en habilitar un carril a un lado de la vía, mediante un relleno, y confirmó que el paso por la zona quedará habilitado en un carril para este viernes 29 de mayo.

Efraím Zeledón, ministro de Obras Públicas y Transportes, habla sobre los arrgelos en la ruta 27

Los trabajos son ejecutados y deberán ser cubiertos por la concesionaria Globalvía a cargo de la operación de la carretera.

La ruta 27 sufrió un hundimiento en la carretera por las fuertes lluvias de este miércoles 27 de mayo. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón explicó que las labores de este jueves se concentrarán en habilitar un carril a un lado de la vía, mediante un relleno. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

El jerarca explicó que el paso solo se habilitará para vehículos livianos. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Así se observó la carretera durante la mañana de este jueves 28 de mayo. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

En paralelo se iniciará la instalación de un puente bailey en el otro lado, para disponer de los dos carriles. Esa estructura estaría lista entre el lunes y martes de la próxima semana. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Estas soluciones temporales permitirían mantener el paso a dos carriles, mientras se ejecuta la solución definitiva, que consistirá en la sustitución de la alcantarilla afectada. Esa labor demoraría cerca de 15 días. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Según el jerarca, la afectación alcanzó la mitad de la alcantarilla, de ahí que es posible realizar la reparación temporal de la parte colapsada. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Mientras se habilita el paso, los usuarios deben tomar las rutas alternas, que en este caso corresponden a la Interamericana norte por el cerro de Cambronero para vehículos pesados y la ruta secundaria 757, conocida con la carretera vieja de Orotina. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)