El País

Fiscalía acusa a exalcalde de Corredores por construcción de puente en finca de narco

Carlos Viales fue acusado junto al narcotraficante Darwin González, alias Pancho Villa

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Por Yeryis Salas
Carlos Viales fue alcalde de Corredores del 2016 al 2024, por el Partido Liberación Nacional (PLN).







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Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

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