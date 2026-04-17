Fiscalía acusa a exalcalde de Corredores por construcción de puente en finca de narco

El exalcalde de Corredores, de Puntarenas, Carlos Viales Fallas, fue acusado por la Fiscalía por presuntamente haber ordenado la construcción de un puente en la finca privada del narcotraficante Darwin González, alias Pancho Villa.

La oficina de prensa del Ministerio Público confirmó a La Nación que Viales y otros tres hombres fueron acusados por el delito de peculado, con solicitud de apertura a juicio dentro del expediente N.° 21-000007-1775-PE.

Los otros acusados son Roberth Fernández Masís, ingeniero municipal; Manuel Fernández Sancho, alias Manuel El Profe, quien supuestamente era el encargado de proveer los materiales y la maquinaria pesada para los trabajos; y alias Pancho Villa, quien desde diciembre del 2024 cumple una condena de 12 años de cárcel por narcotráfico y lavado de dinero.

“La Fiscalía les atribuye idear un plan conjunto para la construcción de un puente de vigas dentro de una propiedad de González, ubicada en Río Bonito de Corredores, para lo cual se habrían utilizado recursos públicos”, detalló la institución en un correo electrónico.

“Conforme lo establece la ley, la acusación fue comunicada a la Procuraduría General de la República, para que este órgano indique si desea constituirse en querellante. Posteriormente, se presentará al Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública”, agregó la Fiscalía.

En abril del 2021, La Nación reportó que el puente apareció en la finca de González sin que existiesen registros de la obra en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), en la Dirección de Aguas del Minae ni en la municipalidad local.

El puente fue construido sobre una quebrada que atraviesa la propiedad, en sustitución de una estructura anterior, a la par del sitio donde una sociedad, también vinculada a Darwin González, planificó la construcción de una planta envasadora de agua, llamada Embotelladora La Cascada.

El 14 de diciembre de ese mismo año, Viales, quien ocupó la alcaldía del 2016 al 2024 por el Partido Liberación Nacional (PLN), fue capturado junto con Fernández Masís y Fernández Sancho, después de 12 allanamientos en la Municipalidad de Corredores y en varias oficinas del ayuntamiento, así como una propiedad de Pancho Villa.

En aquel momento trascendió que la finca allanada contaba con una moderna residencia, rancho para fiestas, lago, helipuerto y amplias zonas verdes. Además, había venados y saínos, y en el lago tenía peces como los gaspar que viven en el agua dulce y cuya existencia se conoce, sobre todo, en Caño Negro, en la frontera con Nicaragua.