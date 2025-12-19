Finalización de obras en La Angostura deberá esperar otro año

A mediados del año pasado se habilitó la primera sección de La Angostura, la cual se completó mediante contratos de conservación.

La finalización de 1,3 km del sector conocido como La Angostura a la entrada de Puntarenas deberá esperar al menos un año más.

La ampliación del trayecto completo de 2,8 km de la ruta 17, originalmente se había incluido dentro del contrato para ampliar el tramo de la Interamericana norte entre Barranca y Limonal, pero quedó inconclusa cuando dicho plan se paralizó por disputas entre el consorcio a cargo y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) a finales del 2022.

Inicialmente el ministerio había anunciado que las obras en ese tramo serían completadas por la División de Obras Públicas a lo largo del mismo 2023, sin embargo, eso no ocurrió.

Posteriormente, a inicios del año pasado, el ministerio comunicó que la obra se realizaría dentro de un contrato de conservación mayor. Esa gestión permitió completar únicamente los primeros 1,5 km del eje costero a mediados del 2024.

Esas obras incluyeron la protección de las obras ejecutadas anteriormente, así como las labores de seguridad vial necesarias para que los usuarios puedan circular a cuatro carriles. Además se habilitó un retorno y el entronque entre la ruta 17 y el eje costero, así como ciclovías y aceras.

En esa oportunidad se informó que los restantes 1,3 km entre el estero y la playa serían ejecutados en una segunda etapa, una vez que se realizara la nueva licitación para terminar también el tramo Barranca-Limonal, sin embargo, en la reciente contratación para esas obras, no se incluyó esa sección.

Los últimos 1,3 km del proyecto quedaron sin completarse. (Marvin Caravaca)

El jerarca de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón, aseguró a este diario que la intención ahora es que el proyecto se ejecute mediante un financiamiento que se tramita actualmente con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

La previsión, aseguró el ministro, es que el cartel de licitación para completar las obras se publique a mediados de año y se estima que para completar el tramo faltante, se requerirían alrededor de $10 millones. Originalmente, el costo de la ampliación se había contratado por $6,6 millones, dentro del proyecto que se paralizó.

El plan contemplaba la ampliación de la vía desde Chacarita hasta el Yacht Club y fue catalogado como una “apuesta paisajística y funcional para potenciar el turismo”, pues además del mirador panorámico se procuraría desarrollar en esa zona actividades comerciales con emprendimientos locales.

El paso por ese sector dispondría de cuatro carriles de 3,3 metros de ancho, así como así como infraestructura para ciclistas, una acera para peatones y un espaldón panorámico para que los vehículos se estacionen y las personas disfruten del paseo marítimo.