Fenómeno en Costa Rica: ¿Cuál es la diferencia entre asteroide, meteoroide, meteoro y meteorito?

Tras el destello visto en el país, experto de la UCR explica qué diferencia a un meteoro de un bólido y por qué algunos cambian de color al entrar a la atmósfera.

Por Yucsiany Salazar
El cielo mostrará hasta 20 meteoros por hora entre el 20 y 21 de octubre, producto del cometa Halley.
El color de los meteoros también varía. Imagen con fines ilustrativos. (Canva/Canva)







