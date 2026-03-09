El País

¿Qué fue la luz que cruzó el cielo en Costa Rica la noche del domingo? Experto explica el fenómeno

Cámaras captaron una bola de fuego sobre Costa Rica este 8 de marzo. Experto del Planetario de la UCR explica por qué se produjo este fenómeno.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
Una brillante bola de fuego iluminó por unos segundos el cielo nocturno en distintos puntos de Costa Rica, en un fenómeno que coincide con el paso de un posible Meteoro.
Una brillante bola de fuego iluminó por unos segundos el cielo nocturno en distintos puntos de Costa Rica, en un fenómeno que coincide con el paso de un posible Meteoro. (Tito Sanchez, desde Esterillos en Puntarenas. /Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MeteoroFenómenoPlanetario
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.