El País

Reportan avistamiento de posible meteoro que iluminó cielo de Costa Rica este domingo

Un posible meteoro fue captado por cámaras la noche del 8 de marzo cuando una brillante bola de fuego cruzó el cielo de Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Una brillante bola de fuego iluminó por unos segundos el cielo nocturno en distintos puntos de Costa Rica, en un fenómeno que coincide con el paso de un posible Meteoro.
Una brillante bola de fuego iluminó por unos segundos el cielo nocturno en distintos puntos de Costa Rica, en un fenómeno que coincide con el paso de un posible Meteoro. (Tito Sanchez, desde Esterillos en Puntarenas. /Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Meteoro Costa RicaBola de fuego en el cieloCosta RicaEstrella fugaz Costa RicaAvistamiento meteoro
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.