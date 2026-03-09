Reportan avistamiento de posible meteoro que iluminó cielo de Costa Rica este domingo

Una brillante bola de fuego iluminó por unos segundos el cielo nocturno en distintos puntos de Costa Rica, en un fenómeno que coincide con el paso de un posible Meteoro.

Diversos reportes ciudadanos dieron cuenta la noche de este domingo 8 de marzo del avistamiento de un objeto luminoso que atravesó el cielo sobre Costa Rica, fenómeno que quedó registrado en varias cámaras de seguridad.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 8:51 p. m., cuando en distintos videos se observa cómo, en medio de la oscuridad, una intensa bola de fuego cruza el cielo nocturno durante unos segundos, iluminando brevemente el entorno antes de desaparecer.

Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, generando múltiples reportes de personas que aseguran haber observado el fenómeno en diferentes puntos del país.

Una de las tomas más claras la captó Tito Sanchez, desde Esterillos en Puntarenas.

Avistamiento de meteoro

Informes preliminares de avistamientos provienen de Jacó, Orotina y Palmares, entre otras localidades.

Hasta el momento, ninguna autoridad científica ha confirmado oficialmente la naturaleza del objeto, aunque por sus características el evento coincide con el paso de un meteoro.

Qué es un meteoro

Un meteoro, conocido popularmente como “estrella fugaz”, es el destello luminoso que se produce cuando un fragmento de materia espacial —llamado meteoroide— entra a gran velocidad en la atmósfera terrestre.

Al penetrar en la atmósfera, la fricción con el aire calienta el objeto hasta hacerlo incandescente, lo que genera el característico rastro de luz visible desde la superficie.

Cuando el fenómeno es particularmente brillante, se le denomina bólido.

Los meteoros no son la roca en sí misma, sino la luz producida por la quema del material al atravesar la atmósfera superior.

Estos fragmentos suelen ser partículas de polvo, hielo o roca provenientes de restos de cometas o asteroides que orbitan el Sol.

Si el objeto no se desintegra por completo durante su paso por la atmósfera y logra llegar a la superficie terrestre, entonces se le denomina meteorito.

Por ahora, no existen reportes oficiales de fragmentos que hayan impactado el suelo en territorio costarricense tras el fenómeno observado la noche de este domingo.