Fechas de los depósitos del IMAS en 2026: este es el calendario completo

El calendario IMAS 2026 ya está disponible. Revise cuándo se realizarán los pagos durante el año y cómo prepararse con anticipación.

Las familias beneficiarias de programas sociales del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) ya pueden anticipar la programación de los depósitos para todo el 2026, luego de que la institución definiera el calendario oficial de pagos mes a mes.

El cronograma establece rangos específicos de fechas para cada mes, lo que permite a los hogares organizar con mayor claridad su presupuesto y prever gastos básicos como alimentación, transporte y servicios.

Durante el primer trimestre del año, los pagos se realizarán del 26 al 30 de enero, del 23 al 27 de febrero y del 23 al 27 de marzo. En abril, los depósitos están previstos del 27 al 30, mientras que en mayo se ejecutarán del 25 al 29.

Para el segundo semestre, el IMAS programó los pagos de junio del 22 al 26 y los de julio del 23 al 31. En agosto, los recursos se depositarán entre el 24 y el 28. Setiembre tendrá pagos del 23 al 29 y octubre del 26 al 30.

En noviembre, la ventana de depósito será del 23 al 27. El calendario cierra en diciembre con un adelanto en las fechas, ya que los pagos se efectuarán del 15 al 17, con el objetivo de facilitar la planificación de fin de año.