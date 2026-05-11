El País

Falla en tómbola obliga a suspender sorteo de la JPS en plena transmisión

Falla mecánica en la tómbola de series obligó a la JPS a parar sorteo de la Lotería Nacional y activar protocolo de contingencia para continuar con transmisión

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Por Juan Fernando Lara Salas
**Bajada SEO:** Una falla mecánica en la tómbola de series obligó a la Junta de Protección Social a suspender temporalmente el sorteo de la Lotería Nacional y activar un protocolo de contingencia para continuar con la transmisión. **Pie de foto:** Funcionarios de la Junta de Protección Social revisaron la tómbola de series tras un desperfecto mecánico que interrumpió el sorteo ordinario 4.900 de la Lotería Nacional.
Funcionarios de la Junta de Protección Social revisaron la tómbola de series tras un desperfecto mecánico que interrumpió el sorteo ordinario 4.900 de la Lotería Nacional. (JPS/Cortesía)







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Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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