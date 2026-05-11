Falla en tómbola obliga a suspender sorteo de la JPS en plena transmisión

Funcionarios de la Junta de Protección Social revisaron la tómbola de series tras un desperfecto mecánico que interrumpió el sorteo ordinario 4.900 de la Lotería Nacional.

La Junta de Protección Social (JPS) debió activar un protocolo de contingencia la noche de este domingo tras un desperfecto mecánico ocurrido durante el sorteo ordinario número 4.900 de la Lotería Nacional.

La incidencia se presentó a las 7:41 p.m., cuando aún faltaban por salir decenas de premios, incluido el Premio Mayor.

Según se observó en la transmisión oficial, el problema ocurrió en la tómbola correspondiente a las series, luego de que el mecanismo expulsara varias bolitas de manera simultánea.

El fallo obligó a detener momentáneamente el sorteo mientras funcionarios revisaban el equipo. Durante la inspección se indicó que un resorte del mecanismo habría presentado problemas.

Ante la situación, la JPS retiró la tómbola averiada y activó el sistema de contingencia previsto para estos casos.

Esa tómbola contiene hasta 1.000 bolitas. Las tómbolas de premios y número seguirán en juego.

Para continuar con el sorteo, se utilizarán ficheros sellados con bolitas de serie de respaldo, las cuales serían colocadas posteriormente en una tómbola distinta de operación manual.

Todo el proceso se realiza en presencia de varios testigos e incluye el vertido de las bolitas de las series desde tres ficheros de acrílico transparente todo en transmisión en vivo.

Antes de la interrupción, la JPS ya había anunciado el segundo premio de la noche, correspondiente al número 59 con la serie 220, que paga ¢30 millones por entero.

Además, el tercer premio fue para el número 62 con la serie 336, con un premio de ¢14 millones por entero.