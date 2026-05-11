El País

Lotería Nacional: vea los ganadores de este 10 de mayo

Junta de Protección Social realiza sorteo de Lotería Nacional con premio mayor de ¢175 millones sin salir luego de desperfecto con tómbola

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Por Juan Fernando Lara Salas
La JPS adquirió tres tómbolas para realizar los sorteos de Lotería Popular y Lotería Nacional, estas tómbolas son una gran innovación para continuar garantizando un proceso justo y confiable para la selección de números, series y premios de los sorteos.
Junta de Protección Social realizó este domingo sorteo de Lotería Nacional con premio mayor de ¢175 millones. (Captura de pantalla)







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Lotería NacionalJPSNúmeros ganadores de la lotería
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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