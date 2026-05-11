Lotería Nacional: vea los ganadores de este 10 de mayo

Junta de Protección Social realizó este domingo sorteo de Lotería Nacional con premio mayor de ¢175 millones.

La Junta de Protección Social (JPS) realizó este 10 de mayo el sorteo ordinario número 4.900 de la Lotería Nacional.

El segundo premio de la noche con ¢30 millones por entero fue para el 59 y la serie 220.

Y el tercer premio de ¢14 millones por entero correspondió al 62 con la serie 336.

Un desperfecto ocurrido a las 7:41 p.m. obligó a suspender momentáneamente el sorteo cuando permanecían por salir decenas de premios, incluido el Premio Mayor.

El problema de la tómbola ocurrió con las bolitas de las series que, en determinado momento, arrojó varias bolitas cuando estaba por cantarse un premio.

Ese desperfecto obligó a revisar el mecanismo de la burbúja metálica donde hay cientos de bolitas donde, según la transmisión, se dio un problema con un resorte que falló.

Ante esta contrariedad, se detuvo el sorteo para retirar la tómbola y se trajeron unos ficheros de bolitas de contingencia de serie sellados para extraer de ahí las bolitas a seguir jugando y que serán luego vertidas en otra tómbola diferente de manejo manual.

A las 7:59 p.m., el sorteo fue retomado.

(*) Noticia en desarrollo