Expresidente Carlos Alvarado replica video contra el continuismo: ‘Costa Rica y la democracia son suficientes razones para salir a votar’

El expresidente Carlos Alvarado Quesada replicó el jueves desde su perfil oficial en Facebook un mensaje de llamado al voto y advertencia contra el continuismo, de cara a las elecciones del 1.° de febrero.

Se trata de un video difundido por la activista Mia Fink, quien en días recientes denunció que la candidata oficialista Laura Fernández la bloqueó de sus redes sociales.

Esa manifestación derivó en un recurso de amparo electoral, el cual fue admitido para estudio por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Activista costarricense publicó un video de cara a las elecciones

Al compartir el contenido de Fink, Alvarado añadió un mensaje propio en el que enfatizó la importancia de participar en las elecciones.

“Costa Rica y nuestra democracia, son suficientes razones para salir a votar, y proteger nuestro futuro democrático”, escribió el exmandatario.

El video, elaborado por Fink, inicia con una advertencia contundente y un llamado directo a no respaldar el continuismo.

“Nadie que haya visto este video puede decir que no fue advertido”, señala el corto.

Siguiendo esa línea argumental, el material expone cómo el exmandatario venezolano Hugo Chávez concentró el poder en su país hasta convertirlo en una dictadura, como parte de una comparación que busca alertar sobre riesgos para la institucionalidad democrática.

En el cierre del video, una voz en off lanza una crítica directa a la aspirante del oficialismo y a quienes, según el contenido, estarían detrás de su candidatura.

El video dice: “Laura Fernández y la gente que la controla pretenden más poder. Nadie que haya visto este video puede decir que no fue advertido. Nuestra historia no es perfecta. Los gobiernos de las últimas décadas tuvieron logros importantes, pero también muchos errores. Nunca, a pesar de todo, atentaron contra la democracia. Por amor a Costa Rica, vaya y vote”, se escucha en el mensaje.