El País

Expresidente Carlos Alvarado replica video contra el continuismo: ‘Costa Rica y la democracia son suficientes razones para salir a votar’

Exmandatario compartió en Facebook video de activista Mia Fink que llama a no apoyar el continuismo

Por Juan Fernando Lara Salas

El expresidente Carlos Alvarado Quesada replicó el jueves desde su perfil oficial en Facebook un mensaje de llamado al voto y advertencia contra el continuismo, de cara a las elecciones del 1.° de febrero.








Elecciones 2026Mia FinkCarlos AlvaradoVideo
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

