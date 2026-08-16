El País

Exministro y exfiscal: permitir al Gobierno usar un software espía bajo secreto de Estado amenazaría libertades, como en Cuba o la URSS

Cuestionan posible adquisición de tecnologías vinculadas al Mossad para combatir la evasión fiscal

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Por Juan Fernando Lara Salas
Logotipo de NSO conocidos por vender el programa "Pegasus", una tecnología utilizada por estados y agencias estatales de todo el mundo para recopilar datos de dispositivos móviles de presuntos delincuentes de alto nivel. Según la empresa, esta no opera la tecnología solo la licencia a las "fuerzas del orden y a las agencias de inteligencia de estados soberanos".
Logotipo de NSO conocidos por vender el programa "Pegasus", una tecnología utilizada por estados y agencias estatales de todo el mundo para recopilar datos de dispositivos móviles de presuntos delincuentes de alto nivel. Según la empresa, esta no opera la tecnología solo la licencia a las "fuerzas del orden y a las agencias de inteligencia de estados soberanos". (JACK GUEZ/AFP)







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Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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