El País

Estudiantes de una de las carreras más exitosas del TEC a nivel internacional explican por qué es importante: así fue su jornada divulgación

Con alta empleabilidad y presencia en cuatro continentes, los estudiantes abrieron un espacio para explicar más acerca de su disciplina

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Por Sebastián Sánchez
Jornada de divulgación de la biotecnología en el TEC.
Jornada de divulgación de la biotecnología en el TEC. (TEC/TEC)







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TECbiotecnologíajornada de divulgación
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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