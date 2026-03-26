Estudiantes de una de las carreras más exitosas del TEC a nivel internacional explican por qué es importante: así fue su jornada divulgación

Jornada de divulgación de la biotecnología en el TEC.

Los estudiantes Biotecnología del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), una de las carreras con más éxito internacional de esa universidad, organizaron una jornada de divulgación científica para dar a conocer más detalles de esa área de conocimiento.

La actividad se denominó “Fortaleciendo caminos: jóvenes investigadores, biotecnología y sociedad” y se realizó este miércoles 25 de marzo en la sede central del TEC, en Cartago, en el marco de la Semana de la Ingeniería 2026.

“Esta jornada estudiantil de divulgación científica tiene el propósito de unificar el mensaje de la biotecnología en Costa Rica. Estos espacios estudiantiles, universitarios, de academia y de industria fortalecen el mensaje que queremos dar: la biotecnología necesita ser una conversación del presente si queremos que sea el futuro del país”, dijo el estudiante de la carrera y miembro del Club de Divulgación Científica Biotec, Caleb Barrantes.

El joven añadió que al fortalecer estos intercambios, “la divulgación y la construcción de espacios estudiantiles y académicos ayudan a divulgar de una forma que la estigmatización que se tiene de la biotecnología se reduzca”.

Esta carrera cuenta con un 98% de empleabilidad y actualmente el 16% de sus graduados trabajan y estudian en 24 países de cuatro continentes.

Además, es una de las carreras más buscadas por los estudiantes de primer ingreso. Para el 2025, de las 5.433 personas que ganaron el examen de admisión del TEC, 776 aspiraron a Biotecnología.

Solamente 40 obtuvieron un cupo; la nota de corte fue de 733,30 puntos de los 800 del examen de admisión. La prueba para ingresar al Tec se pasa con 520 unidades.

Los egresados de la carrera más cotizada del TEC trabajan y estudian en 24 países de cuatro continentes. (Miguel Rojas para LN/Miguel Rojas para LN)

Según datos del 2024, los más recientes a la fecha, 131 biotecnólogos costarricenses trabajan y continúan especializándose en 24 países en todo el mundo.

Hay cinco naciones que han recibido a la mayoría de costarricenses:

Estados Unidos, con un total de 43 personas

Alemania, con 16 costarricenses

Francia, con 11

España, con 10

Países Bajos, con 9

Esta es la lista completa de países a donde van estos biotecnólogos, ubicados en América, Europa, Australia y Asia.

Espacio de encuentro para la biotecnología

La jornada fue un encuentro entre los jóvenes estudiantes y expertos. El inicio fue a las 9 a. m. con presentaciones relámpago por parte de estudiantes investigadores relacionados con temas variados como: aplicación de aceites esenciales, optimización de la fermentación anaeróbica del café, detección de cannabinoides en productos del mercado costarricense, entre otros temas.

Posteriormente, el eje central del evento fue una mesa redonda en torno a la trayectoria y proyección de la biotecnología en Costa Rica a cargo de diferentes expertos, en donde participaron cinco expertos.

Fue un encuentro de los jóvenes estudiantes y expertos. (TEC/TEC)

La jornada concluyó con una charla magistral a cargo del Dr. Anthony Valverde Abarca, investigador de la Escuela de Agronomía del TEC, titulada “Biotecnología reproductiva y desarrollo científico: una mirada desde Costa Rica”.

Valverde fue reconocido con el Premio Nacional Clodomiro Picado Twight 2025.

La actividad cerró con un espacio de intercambio directo entre las personas participantes, impulsando futuras colaboraciones y fortaleciendo las redes del ecosistema biotecnológico nacional, según detalló el TEC.

¿En qué áreas se pueden desenvolver los biotecnólogos?

Miguel Rojas Chaves, director de la Escuela de Biología del Tec, comentó que las personas graduadas de Ingeniería en Biotecnología de esta universidad, que es la única en el país que imparte la carrera, poseen una formación científica y tecnológica interdisciplinaria, orientada a la investigación, la innovación y la resolución de problemas.

Rojas comentó que las personas están capacitadas para diseñar procesos con organismos vivos y sus derivados, generando soluciones en sectores como el industrial, biomédico, agrícola y ambiental.

También, dijo que pueden intervenir profesionalmente en áreas como bioinformática, gestión de calidad, análisis de datos y ensayos moleculares.

Un 62% de las personas graduadas de Ingeniería en Biotecnología del TEC, son mujeres. (Miguel Rojas para LN /Miguel Rojas para LN)

“Su perfil les permite desempeñarse en instituciones públicas, privadas o emprendimientos a nivel nacional e internacional, con pensamiento crítico, responsabilidad ética y compromiso con el desarrollo sostenible”, afirmó Rojas.

Al concluir esta carrera, aseguró el académico, los profesionales tendrán habilidades como manejo de diferentes equipos de laboratorio, aplicación de diferentes procesos científico-tecnológicos, capacidad de evaluar y modificar procesos según las necesidades.

Además, pueden adaptar tecnologías a los procesos productivos nacionales y regionales, así como desempeñarse, adecuadamente, dentro del laboratorio y diferentes áreas de la industria.