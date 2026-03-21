Estos son los 24 países en los que trabajan egresados de una de las carreras más exitosas del TEC

Los egresados de la carrera más cotizada del TEC trabajan y estudian en 24 países de cuatro continentes.

Al menos 131 egresados de la carrera de Ingeniería en Biotecnología, del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), se encuentran trabajando o realizando posgrados o posdoctorados en 24 países de cuatro continentes. El 60% de estas personas son mujeres.

Según datos del 2024, los más recientes a la fecha, 131 biotecnólogos costarricenses trabajan y continúan especializándose en 24 países en todo el mundo.

Hay cinco naciones que han recibido a la mayoría de costarricenses:

Estados Unidos, con un total de 43 personas

Alemania, con 16 costarricenses

Francia, con 11

España, con 10

Países Bajos, con 9

Esta es la lista completa de países a donde van estos biotecnólogos, ubicados en América, Europa, Australia y Asia:

Alemania Argentina Austria Australia Bélgica Brasil Chile Canadá Colombia España Emiratos Árabes Unidos Estados Unidos Francia Guatemala Inglaterra Irlanda Italia Luxemburgo México Panamá Portugal Países Bajos República Checa Suiza

Los biotecnólogos en el mundo trabajan en áreas como biotecnología vegetal, ambiental, biomédica, industria alimentaria y servicios especializados.

En total, esta carrera cuenta con 885 personas egresadas de bachillerato y 172 de licenciatura: un 62% del total son mujeres.

La carrera de Biotecnología se ha convertido en una de las más cotizadas del TEC, siendo la más aspirada en la sede central y la tercera que más interés despierta a nivel de todos los recintos. Esta área de estudio solamente se imparte en el campus de Cartago.

Para el proceso de admisión 2025-2026, 1.773 jóvenes quisieron estudiarla, pero solamente se habilitaron 40 cupos. El corte para ingresar a esta ingeniería es el más alto de todos: exigía 742,38 puntos de 800 posibles.

Además de las puertas internacionales que abre a sus graduados y estudiantes, otro de sus grandes atractivos es la alta inserción laboral: Ingeniería en Biotecnología cuenta con un 98% de empleabilidad, según afirmó Miguel Rojas, director de la Escuela de Biología del Instituto Tecnológico de Costa Rica.