El País

Estos son los 24 países en los que trabajan egresados de una de las carreras más exitosas del TEC

Para este 2026, casi 1.800 jóvenes aspiraron a cursar esta carrera, pero solamente había 40 cupos. El corte de ingreso a carrera fue el más alto de todos

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Por Fernanda Matarrita Chaves
Los egresados de la carrera más cotizada del TEC trabajan y estudian en 24 países de cuatro continentes.
Los egresados de la carrera más cotizada del TEC trabajan y estudian en 24 países de cuatro continentes. (Miguel Rojas para LN/Miguel Rojas para LN)







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Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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