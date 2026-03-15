La carrera más solicitada del TEC, en su sede central, tiene dos imanes: éxito internacional y alta inserción laboral

Los egresados de la carrera más cotizada del TEC trabajan y estudian en 24 países de cuatro continentes.

Una carrera del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) continúa reinando en la preferencia de los jóvenes que aspiran a estudiarla en la sede de Cartago, la única en la que se imparte.

Según datos oficiales de la universidad, para el proceso de admisión 2025-2026 1.773 jóvenes quisieron cursarla, sin embargo, solamente se habilitó espacio para 40 que empezaron sus estudios en febrero. Se trata de Ingeniería en Biotecnología.

Para este, año de los 1.773 de jóvenes que querían cursarla, 1.350 la tenían como primera opción y 423 como segunda.

El éxito de Ingeniería en Biotecnología

La carrera, cuyo bachillerato empezó a impartirse en 1997 y la licenciatura en el 2010, es reconocida por el éxito internacional que alcanzan sus egresados y la alta inserción laboral: ingeniería en Biotecnología cuenta con un 98% de empleabilidad y actualmente el 16% de sus graduados trabajan y estudian en 24 países de cuatro continentes.

Además, es reconocida por las puertas que universidades de alto prestigio abren para que estudiantes de Biotecnología realicen allí sus trabajos finales de graduación o continúen sus estudios, como es el caso de la egresada María José Durán, quien cursa un doctorado en Bioingeniería en el Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Otros estudiantes han ingresado a instituciones como Yale, Cambridge, y Oxford.

Miguel Rojas, director de la Escuela de Biología del Instituto Tecnológico de Costa Rica, atribuye el atractivo de esta carrera a “las posibilidades laborales de la carrera dentro y fuera del país”.

“Eso pesa mucho. Algo que nos agrada mucho es que quieran estudiar en una universidad pública, desde ese punto de vista es un orgullo enorme”, dijo con respecto a lo cotizada que es la carrera.

Para el año entrante, la carrera estrenará un plan de estudios que incluye un refuerzo en áreas ingenieriles, de ciencias y ética.

Rojas agregó que la carrera permite a los egresados trabajar con ciencia de datos, en la parte de calidad, biomédica, el agro y más.

Al concluir esta carrera, aseguró el académico, los profesionales tendrán habilidades como manejo de diferentes equipos de laboratorio, aplicación de diferentes procesos científico-tecnológicos, capacidad de evaluar y modificar procesos según las necesidades.

Además, pueden adaptar tecnologías a los procesos productivos nacionales y regionales, así como desempeñarse, adecuadamente, dentro del laboratorio y diferentes áreas de la industria.

Un 62% de las personas graduadas de Ingeniería en Biotecnología del TEC, son mujeres. (Miguel Rojas para LN /Miguel Rojas para LN)

Cupo reducido

Con respecto a los cupos que el TEC habilitó para cursar esta carrera, Rojas comentó que esto se debe a limitaciones de personal y a que requieren mayor infraestructura, pues mucho del plan de estudios se realiza en laboratorios.

El corte de ingreso a carrera para este 2026 fue de 742.38 de 800 puntos posibles: el más alto del TEC.

En total, esta carrera cuenta con 885 personas egresadas de bachillerato y 172 de licenciatura: un 62% del total son mujeres.