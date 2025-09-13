El País

Estudiantes de la UNA confrontaron a diputada y le pidieron salir del campus. ‘Lo hicieron cuatro gatos’, dice Ada Acuña

El hecho ocurrió durante la ceremonia de celebración por los 204 años de independencia en el Campus Omar Dengo de la UNA

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Ada Acuña levanta su mano mientras se retira de un acto en la UNA tras los reclamos por parte de los estudiantes.
Ada Acuña levanta su mano mientras se retira de un acto en la UNA tras los reclamos por parte de los estudiantes. (FEUNA/Captura de Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ada AcuñaPPSDchavismoFEUNAUNA
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Graduado como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la misma institución. Trabajó en el medio Interferencia de Radios UCR

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.