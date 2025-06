Universidades públicas reclaman aumento pendiente del FEES 2025; ¢11.500 millones están en suspenso

María Estrada Sánchez, presidenta del Consejo Nacional de Rectores (Conare), reiteró que las universidades públicas continúan esperando que se les trasladen los ¢11.500 millones correspondientes al 2% que la Asamblea Legislativa decidió aumentarle al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2025, esto después de que en julio del 2024, fracasara la negociación del FEES y los diputados tuvieran que definir el aumento por primera vez en la historia.

La negociación para determinar el presupuesto para el FEES 2026 inició el 27 de mayo y este 3 de junio, durante la segunda sesión, representantes de las universidades estatales rechazaron la propuesta de que el aumento sea de un 0,5%, lo que representaría ¢2.938 millones. La base de la negociación son poco más de ¢587.608 millones, cifra en la que el gobierno toma en cuenta el 2% que aumentaron los legisladores; no obstante, hasta ahora no se ha girado el aumento correspondiente a este 2025.

Durante la conferencia de prensa posterior a la negociación, Estrada, también rectora del Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec), afirmó que esperan que el aumento sea trasladado prontamente.

“Este monto no es del marco de negociación para el ejercicio 2026. Está pendiente”, recalcó Estrada.

María Estrada, presidenta de Conare, reiteró que el gobierno no ha girado los ¢11.500 millones correspondientes al 2% de aumento para el FEES 2025. (Jose Cordero/José Cordero)

Según Estrada, el monto que le corresponda al Tec de los ¢11.500 millones será destinado a las regiones y en apoyos estudiantiles.

La transferencia de este dinero está en suspenso. Ante consulta de La Nación, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, afirmó que “como los recursos fueron tomados de la partida de intereses, nosotros no podemos girarlos hasta que estemos seguros de que no aumenten las tasas o suba el tipo de cambio. La incertidumbre no nos lo permite”, señaló.

El jerarca añadió que si ese riesgo se materializa, tendrían que recoger esos recursos.

El monto destinado a las universidades públicas para este 2025, es el mismo girado en el 2024: ¢576.087 millones.

