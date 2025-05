FEES 2026: Gobierno anuncia la base de negociación del presupuesto para universidades públicas

La primera reunión para negociar el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) del 2026 terminó con todas las partes satisfechas, a diferencia de la tensión del año anterior. Así lo manifestaron el ministro de Educación, Leonardo Sánchez, y la presidenta del Consejo Nacional de Rectores (Conare), María Estrada. Si bien en este primer encuentro no hubo propuesta de presupuesto, sí se habló de una cifra que dio tranquilidad a los representantes de las universidades públicas.

Según Sánchez y Estrada, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, anunció que para el FEES tendrían un monto inicial de ¢587.608 millones.

Esa cifra incluye una base de ¢576.087 millones, (total entregado en este 2025), más un incremento del 2% (¢11.521 millones), aprobado por la Asamblea Legislativa, luego de que la comisión de enlace no lograra llegar a un acuerdo para el FEES de este año.

LEA MÁS: FEES 2025: Gobierno fracasa en negociación y diputados definirán presupuesto

Si bien se habló de esa base, este encuentro inicial se realizó en un contexto en el que el Ejecutivo aún no ha girado el 2% que definieron los diputados como aumento para el Fondo este 2025.

“Hoy no conversamos al respecto con el ministro; sin embargo nos ha dicho que se ha visto imposibilitado a trasladar esos fondos por la realidad financiera del país. Esperamos que muy pronto la situación país cambie y pueda trasladar no solo ese 2%, sino también los fondos pendientes de traslado”, comentó María Estrada, presidenta de Conare y rectora del Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec).

La comisión de enlace que negociará el FEES 2026, y que está integrada por el ejecutivo y representantes de las univesidades públicas, manifestó su satisfacción luego de este primer encuentro. (Jose Cordero/José Cordero)

El ministro del MEP, Leonardo Sánchez, resaltó que espera que este año el FEES no se defina en la Asamblea Legislativa.

“(...) invertir en educación es lo mejor que podemos hacer. Dejamos para la próxima sesión la propuesta del gobierno, para que luego se someta a discusión entre las partes y llegar a un punto de equilibrio donde ojalá no tengamos que ir, como el año pasado, a la Asamblea Legislativa y podamos dilucidarlo lo más rápido posible con personas que entienden que la educación es lo mejor para este país”.

Según la comisión de enlace, será hasta la próxima sesión cuando el ministro de Hacienda haga la propuesta del presupuesto. En este primer encuentro, además de conocer la base para el FEES 2026, se entregó el avance de los indicadores de las universidades públicas.

La comisión de enlace, encargada de negociar el FEES, es presidida por Leonardo Sánchez Hernández, jerarca del Ministerio de Educación Pública (MEP). Este martes 27 de mayo, contó con la participación, del Ejecutivo, de Marta Esquivel Rodríguez, ministra de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan); Nogui Acosta Jaén, ministro de Hacienda y Paola Bogantes Zamora, ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).

Por parte de las universidades públicas participaron María Estrada Sánchez, presidenta del Consejo Nacional de Rectores (Conare) y rectora del Tecnológico de Costa Rica (Tec); Carlos Araya Leandro, rector de la Universidad de Costa Rica (UCR); Francisco González Alvarado, rector de la Universidad Nacional (UNA); Rodrigo Arias Camacho, rector de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y William Rojas Meléndez, rector de la Universidad Técnica Nacional (UTN).

Asimismo, participó Raquel Loría Quesada, representación estudiantil, actual presidenta de la Federación de Estudiantes de la UNA (Feuna).

Durante la reunión, realizada en la sede del Micitt, en Zapote, un grupo de estudiantes estuvieron coreando consignas en favor de la Educación y en contra del presidente de la República, Rodrigo Chaves y del ministro de Hacienda, Nogui Acosta.

Asimismo, mostraron una lona de varios metros en la que solicitan que el rector de la UCR se aparte de la negociación del FEES. El 16 de mayo, el grupo Alianza Estudiantil bloqueó el ingreso principal al campus Rodrigo Facio, en San Pedro de Montes de Oca, para solicitar la renuncia del rector de la UCR y de los integrantes del Directorio de la Federación de Estudiantes de la UCR (FEUCR).

“La UCR no puede presentarse a esa mesa con una rectoría debilitada por cuestionamientos éticos. Quien ocupa un cargo público debe entender que ese puesto no es un privilegio personal, sino un espacio de confianza temporal. Y cuando esa confianza se ve quebrantada, lo correcto es apartarse para no causar más daño”, expresaron los manifestantes aquella vez, según informó La Nación.

Estudiantes de la UCR rechazaron la presencia del rector Carlos Araya durante la negociación del FEES 2026. (Jose Cordero/José Cordero)

Negociación después de encontronazo entre el ejecutivo y las U públicas

El Ejecutivo y los representantes de las universidades públicas se vuelven a encontrar 10 meses después de una tensa negociación.

Uno de los momentos más complicados ocurrió cuando un grupo de universitarios encaró a la entonces ministra de Educación, Anna Katharina Müller en las instalaciones del Conare para reclamar contra los recortes en educación y manifestar la disconformidad con su gestión.

“A Conare no vuelvo porque es terreno inseguro, de maltrato, agresión personal, los rectores no pueden controlar a los estudiantes. Lamento que esto haya sucedido, es insólito, estoy muy afectada”, expresó Müller aquel 18 de julio.

Días después, la entonces presidenta de la comisión de enlace entre el Ejecutivo y las universidades, dio un ultimátum a los rectores y dijo que si querían continuar con las negociaciones del FEES deberían hacerlo en Casa Presidencial, aun cuando el lugar pactado para esa reunión era el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación (Micitt).

Pese a la negativa inicial, los rectores acudieron a Zapote el 16 de agosto. A su llegada, no les permitieron ingresar en sus vehículos y los hicieron esperar cerca de media hora bajo el sol antes de permitirles entrar.

Ese día la negociación fracasó y el FEES 2025 tuvo que definirse en la Asamblea Legislativa por primera vez en la historia.