Ingreso principal a la UCR bloqueado por manifestantes que exigen renuncia del rector Carlos Araya

El grupo Alianza Estudiantil, que había tomado la semana anterior el edificio de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR), intensificó su protesta este viernes al bloquear el ingreso principal al campus Rodrigo Facio, en San Pedro de Montes de Oca.

Con pancartas y carteles, los manifestantes—muchos de ellos encapuchados—cerraron el paso a funcionarios y personal administrativo de la institución, según reportó en vivo Telenoticias.

El movimiento exige la renuncia del rector Carlos Araya Leandro y de todos los integrantes del Directorio de la FEUCR.

Bloqueo en la Facultad de Derecho de la UCR por protestas contra el rector.

La protesta estudiantil inició el pasado 3 de mayo, luego de la dimisión de la entonces presidenta de la Federación, Artemisa Villalta, y otros tres miembros del Directorio, tras cuestionamientos por la adjudicación de un contrato por más de ¢43 millones para la organización de la Semana Universitaria.

Las actividades incluían conciertos masivos programados para el 24 y 25 de abril anteriores, fueron cancelados por el Ministerio de Salud al no contar con el permiso sanitario correspondiente.

LEA MÁS: Estudiantes piden a rector de UCR separarse de cargo

Según confirmaron las autoridades de Salud, la solicitud del permiso fue presentada apenas un día antes del evento, de forma extemporánea.

En un pronunciamiento enviado a este medio la semana anterior, Alianza Estudiantil cuestionó la legitimidad del rector Araya en medio de la polémica, señalando que la figura más visible de la Universidad está bajo sospecha en momentos clave como el inicio de la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

“La UCR no puede presentarse a esa mesa con una rectoría debilitada por cuestionamientos éticos. Quien ocupa un cargo público debe entender que ese puesto no es un privilegio personal, sino un espacio de confianza temporal. Y cuando esa confianza se ve quebrantada, lo correcto es apartarse para no causar más daño”, expresaron los manifestantes.

El movimiento, que ya suma dos semanas de huelga, ha reiterado que no abandonará su empeño hasta que se concrete la salida tanto del rector.