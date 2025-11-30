Estudiante de este colegio público figura entre las mejores notas de admisión de la UCR: este es su secreto

Sebastián Madrigal Umaña logró ubicarse en la novena posición del top 10 de las mejores notas del examen de admisión de la UCR.

Después de tanto esfuerzo, Sebastián Madrigal Umaña tiene paz. Describe su sentimiento como bonito al lograr ingresar en el top 10 de mejores notas de admisión de la Universidad de Costa Rica (UCR) para el proceso 2025-2026.

El joven, estudiante del Liceo de Puriscal, tenía el objetivo de sacar una calificación alta para poder elegir la carrera que quisiera: logró 778,92 de 800 puntos posibles.

Sebastián creció en Puriscal y desde siempre quiso entrar al colegio público porque este cuenta con Bachillerato Internacional (BI), un programa que le permitió en undécimo y duodécimo (al ser parte de BI cursan un año más) llevar un plan de estudio diferente y enfocarse en desarrollar el pensamiento crítico.

Usualmente este tipo de programas están disponibles en colegios privados, sin embargo, algunos públicos lo ofrecen y Sebastián buscó la oportunidad.

“Para mí, sacar una alta calificación en el examen de admisión es un logro muy importante. Por el Bachillerato Internacional a veces uno pasa muy atareado. Traté de organizarme con todas las cosas que tenía que hacer para sacar el tiempo y estudiar para entrar a la UCR, una de las más prestigiosas del país. Fue un esfuerzo muy importante y verlo logrado me da paz porque estuve muy estresado”, contó el joven.

Sebastián aún no ha definido qué estudiará, lo que sí está claro es que será alguna carrera relacionada con las matemáticas.

El secreto detrás del buen resultado

Sebastián Madrigal considera que la formación de los últimos dos años con el BI influyó en su éxito debido a que ha aprendido a organizarse mejor. Admite que aunque no pudo prepararse con anticipación, sí lo hizo con mucha dedicación.

“Para el examen lo que hice fue estudiar con prácticas que le pedía a algunos compañeros, tenían algunas, busqué otras. Tenía libros con ejercicios, fui practicando y aunque no fue tanto tiempo, organizarme permitió que fuera provechoso”, contó.

El muchacho, quien afirma que le gusta mucho vivir “en su pueblo”, contó que siempre ha buscado esforzarse, para él ha sido una meta personal salir adelante y destacarse.

Es el hijo único de una maestra de preescolar y de un instructor de manejo: ellos lo han respaldado siempre. Sus padres le han inculcado los valores de la disciplina y el esfuerzo y aunque nunca lo han presionado, sí le han enseñado a ser una persona consciente de sus responsabilidades.

“Siempre cuento con su apoyo y estímulo. Siempre se ponen felices cuando llegan este tipo de recompensas”, agregó.

Con 18 años y a las puertas del inicio de su vida universitaria, Sebastián aspira a continuar trabajando por lo que desea cumplir y aprender de quienes se desarrollan en lo que les apasiona.

Estudiantes destacados

Este 25 de noviembre, la UCR reconoció a 26 estudiantes que sobresalieron en las notas del examen de admisión con notas que van desde los 773 hasta los 800 puntos.

El primer lugar lo obtuvo David Ignacio Araya Mora, quien por segunda ocasión sacó el puntaje máximo de 800.