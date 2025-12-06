Estos son los números que más veces salieron en el Gordo navideño entre 1960 y 2024

Los números más repetidos en el Gordo navideño revelan 65 años de historia, tradición y azar en Costa Rica.

Costa Rica aprendió a jugar lotería antes de tener un sistema hospitalario moderno. A finales del siglo XIX, los sorteos se convirtieron en una solución creativa para financiar instituciones de salud y, con el tiempo, en una costumbre profundamente ligada a la vida cotidiana. Desde 1885, cuando el país celebró su primer sorteo oficial, la lotería creció como un ritual compartido: una ilusión colectiva que financiaba hospitales y, a la vez, tejía historias familiares.

La tradición se consolidó con el tiempo. Las rifas parroquiales, las acciones de beneficencia y los sorteos populares fueron moldeando el hábito de “probar suerte” como práctica colectiva y como mecanismo de apoyo social.

Ese camino desembocó, casi un siglo después, en un nuevo invento: el Gordo navideño, que debutó el 18 de diciembre de 1960. Ese día salió el número 30 con la serie 504. El premio fue de ¢1 millón. Y, sin saberlo, el país inauguró una tradición que este 2025 llegará a sus 65 años.

¿Cuáles son los números que más se han repetido en 65 sorteos?

La revisión histórica de los resultados entre 1960 y 2024 muestra que cuatro números comparten el primer lugar por repetición en el premio mayor, cada uno con tres apariciones:

15 → 1964, 1983, 2019

→ 1964, 1983, 2019 19 → 1975, 2018, 2021

→ 1975, 2018, 2021 30 → 1960, 1968, 1985

→ 1960, 1968, 1985 94 → 1970, 1987, 2023

Un segundo grupo de números acumula dos salidas en estos 65 años:

3 → 1969, 2005

→ 1969, 2005 6 → 1999, 2017

→ 1999, 2017 25 → 1992, 2011

→ 1992, 2011 33 → 1973, 2002

→ 1973, 2002 40 → 1986, 2006

→ 1986, 2006 50 → 1978, 1991

→ 1978, 1991 62 → 1963, 2004

→ 1963, 2004 66 → 2008, 2020

El sorteo del Gordo navideño 2025

La Junta de Protección Social confirmó que el Gordo navideño de 2025 se jugará el domingo 14 de diciembre. El premio mayor será de ¢1.600 millones por entero en cada una de las cinco emisiones. El entero cuesta ¢80.000 y la fracción ¢2.000.

Las personas interesadas pueden comprar su numeración con vendedores autorizados en todo el país o en JPS en línea (www.jpsenlinea.go.cr).

¿Sirve comprar el número que más ha salido?

Desde un enfoque matemático, la respuesta es clara: no.

En Costa Rica existen 100.000 combinaciones posibles entre número (00-99) y serie (000-999). La probabilidad de ganar el premio mayor es de 1 en 100.000.

Un número que ya salió tiene exactamente la misma probabilidad de volver a salir que uno que nunca ha aparecido. Esta es una de las paradojas más frecuentes en los juegos de azar: la intuición sugiere que existen tendencias, pero los sorteos independientes no generan memoria.

El análisis matemático también muestra que, aunque la probabilidad mejora al comprar varias combinaciones, el aumento es mínimo y los costos superan lo razonable. Para alcanzar apenas un 1% de probabilidad, una persona tendría que adquirir 1.000 combinaciones distintas.