Estos son los números que más veces salieron en el Gordo navideño entre 1960 y 2024

Cuatro números lideran el historial del Gordo navideño tras más de seis décadas de sorteos

Por Jailine González Gómez
Gordo navideño, venta no calienta
Los números más repetidos en el Gordo navideño revelan 65 años de historia, tradición y azar en Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







