Estos son los días en que Ebáis y hospitales de la CCSS no atenderán en fin de año

La CCSS confirmó los días en que los Ebáis y hospitales no brindarán atención durante las festividades de fin y principio de año.

Las áreas de salud, Ebáis y hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) mantendrán la atención regular durante las festividades de fin y principio de año, con el fin de asegurar la continuidad de los servicios médicos en todo el país.

La institución informó que únicamente permanecerán cerrados el jueves 25 de diciembre y el jueves 1.º de enero de 2026, al tratarse de feriados de ley.

El resto de los días, los establecimientos de salud continuarán brindando atención según sus horarios regulares.

Karla Solano Durán, directora de la Red de Servicios de Salud de la CCSS, hizo un llamado a las personas usuarias a asistir a las citas programadas durante las dos últimas semanas de diciembre y el inicio del nuevo año.

“Los únicos días que van a mantenerse cerrados son el 25 de diciembre y el 1.º de enero. Los demás días pueden acudir a sus citas; por favor, no falten. Entrega de medicamentos, rayos X y todos los demás servicios que tengan programados, por favor, asistan”, señaló la doctora Solano.

Emergencias operarán con normalidad

Debido a las características propias de la época navideña y de inicios de año, la CCSS reforzará con personal la atención en la red Alajuela-Heredia y en los hospitales nacionales.

La doctora Solano explicó que los servicios de emergencias se mantendrán habilitados tanto en los días feriados como durante los fines de semana.

“El 25 de diciembre, el 1.º de enero y ambos fines de semana se mantienen abiertos los servicios de emergencias, tanto en algunas áreas de salud donde se brinda el servicio 24 horas o hasta las diez de la noche, según el horario que hemos mantenido durante todo el año.

“Los hospitales, por supuesto, están abiertos 24 horas y algunos están reforzados para atender esta época, que es cuando se presentan más accidentes de tránsito y situaciones complicadas”, detalló.

Servicios financieros tendrán cierres parciales

En cuanto a los servicios financieros, el personal de las oficinas centrales de la CCSS ubicadas en los edificios Laureano Echandi, Jenaro Valverde, Torre B y del Hierro se acogerá al período de vacaciones colectivas.

No obstante, la plataforma de aseguramiento del edificio del Hierro, la plataforma de servicios financieros del edificio Laureano Echandi y las sucursales financieras en todo el país atenderán a los usuarios los días 22, 23, 29 y 30 de diciembre, en el horario habitual.

Los usuarios, además, podrán realizar múltiples trámites a través de la Oficina Virtual Caja, disponible en el sitio web institucional.

La atención presencial en la plataforma financiera de oficinas centrales y en las sucursales del país se retomará a partir del lunes 5 de enero, en el horario habitual.

Respecto a las contralorías de servicios de salud, estas unidades mantendrán su horario regular, con el fin de apoyar a los usuarios en la tutela de sus derechos.