¿Debe tramitar la hoja de delincuencia? Preste atención a los horarios especiales de fin de año

El Poder Judicial aplicará horarios especiales para el trámite de la hoja de delincuencia durante el cierre colectivo de fin y principio de año.

Las personas que necesiten tramitar la hoja de delincuencia deberán tomar en cuenta los horarios especiales de atención del Registro Judicial durante el cierre colectivo de fin y principio de año del Poder Judicial, que inicia el lunes 22 de diciembre de 2025 y se extiende hasta el viernes 2 de enero de 2026.

Según informó la institución, el Registro Judicial no laborará durante la primera semana del cierre colectivo, es decir, del 22 al 26 de diciembre.

Los servicios se reanudarán en la segunda semana, del 29 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026, en un horario especial de 8:00 a. m. a 12:00 mediodía y de 1:00 p. m. a 4:00 p. m. Este horario aplicará tanto para la oficina central como para las administraciones regionales, donde se emitirán certificaciones para fines laborales.

Servicio en línea

El Poder Judicial recordó que el servicio en línea se mantendrá habilitado en días y horas hábiles, a través de la aplicación del Poder Judicial o en el sitio web oficial, en la sección “Trámites en línea”, opción “Solicitud de Hoja de Delincuencia”.

Para utilizar este servicio digital, la persona usuaria debe ingresar con su usuario y contraseña —que deben solicitarse previamente en cualquier despacho judicial— y, una vez completado el trámite, recibirá en su correo electrónico la notificación para descargar la certificación en formato PDF.

La institución aclaró que los servicios se brindarán con normalidad, con excepción de las certificaciones internacionales, que cuentan con un trámite especial.

Viajes a Honduras

Además, el Poder Judicial advirtió a quienes tengan previsto viajar al exterior que Honduras exige la hoja de delincuencia como requisito migratorio de ingreso, por lo que recomendó realizar la gestión con anticipación.

El 31 de diciembre será día de asueto para el personal judicial que labora en las oficinas del cantón central de San José, con motivo de las fiestas cívicas de ese cantón.

A partir del 5 de enero de 2026, el Registro Judicial retomará su horario habitual, de 7:00 a. m. a 4:30 p. m., en jornada continua.

Las certificaciones de antecedentes penales, conocidas como hoja de delincuencia, tienen una vigencia de tres meses.