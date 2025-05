Estos son los centros de salud que exigen mascarilla para ingresar

El aumento de casos por virus respiratorios ha llevado a varios centros de salud a extender la obligatoriedad del uso de mascarilla para quienes ingresen, ya sea como pacientes o visitantes.

Esta es una lista de los hospitales y clínicas que la están solicitando:

Hospital México

Hospital Calderón Guardia

Hospital San Juan de Dios

Hospital Max Peralta . En este caso la mascarilla debe ser desechable, no de tela.

. En este caso la mascarilla debe ser desechable, no de tela. Hospital de Guápiles

Hospital Psiquiátrico Roberto Chacón Paut

El último en sumarse a la lista fue el Hospital de Guápiles, que solicitará la mascarilla a partir de este jueves 29 de mayo.

Según Gleen Chavarría Beita, epidemiólogo de ese centro médico, en lo que va del año, se ha evidenciado un aumento del 32,4 % en las atenciones por enfermedades respiratorias, en comparación con el mismo periodo del 2024.

Virus respiratorios y su impacto en el 2025

Con la estación lluviosa es usual que aumenten los virus respiratorios. No obstante, el comportamiento de este 2025 es diferente. Normalmente, los casos y hospitalizaciones comienzan a subir a finales de mayo o a inicios de junio, pero en esta ocasión arrancó a mediados de abril y ha venido en ascenso constante.

El virus de mayor circulación en este momento es la influenza, el segundo es el rinovirus, causante de resfríos comunes, y el tercero es el SARS-CoV-2, causante de la covid-19.

Esta es la evolución de los virus respiratorios en las primeras 19 semanas del 2025. La influenza, en celeste, es el de mayor circulación. Le sigue el rinovirus, pero la covid-19 está muy cerca. Los números de la izquierda representan casos por 10.000 habitantes y los de abajo las semanas del año. (Ministerio de Salud/Ministerio de Salud)

Datos del Ministerio de Salud, difundidos el viernes 23 de mayo, señalan que durante las primeras 19 semanas del año (que finalizaron el 10 de mayo), hubo 5.511 casos de infecciones respiratorias agudas graves (IRAG).

La palabra “grave” implica que hubo complicaciones que requirieron que la persona se hospitalizara. La mayor parte de estos casos se vio en niños en sus primeros cinco años de vida y adultos mayores de 75 de años.

Si se toman en cuenta las infecciones respiratorias agudas de vías superiores (IRAS), que provocan consultas médicas, pero no complicaciones mayores, ya se suman 541.793 casos reportados al Ministerio de Salud, especialmente en los grupos de edad de menores de nueve años.

A esto se le debe añadir la enfermedad tipo influenza, que ya acumula 7.366 casos y va en aumento.

En cuanto a la covid-19, a la semana 20 (que finalizó el 17 de mayo) se reportaron oficialmente 143 casos, lo cual significó un alza del 70% en relación con las dos semanas anteriores.

En ese momento se registraban 18 hospitalizados en salón, lo que representó un incremento del 5,58% en una semana.

Las mascarillas ayudan a minimizar el riesgo de transmisión de infecciones respiratorias. (Alonso Tenorio)

¿Cómo ayudan las mascarillas?

Para entender el principal objetivo de las mascarillas debe recordarse cómo se transmiten los virus respiratorios. Cuando alguien con un virus respiratorio tose, estornuda, habla, grita o canta, partículas del virus “salen disparadas” a través de su saliva.

De ellas, algunas, las más grandes, podrían impactar directamente en las personas cercanas y contagiarlas, pero en su mayoría caerán al suelo. Otras más pequeñas quedan suspendidas en el aire por más tiempo, viajarán más lejos y podrían infectar a quienes las inhalan antes de que caigan.

El principal objetivo de una mascarilla es que si hay alguien infectado con un virus respiratorio (aunque no tenga síntomas o no lo sepa) muchas partículas virales queden “atrapadas” en el cubrebocas y no saldrán. Con esto se minimiza el riesgo de infectar a otras personas.

La mascarilla no es tan eficiente para evitar el ingreso de las partículas virales en quien no está enfermo y se encuentra con alguien que sí lo está y no usa mascarilla. Sin embargo, este ingreso podría ser menor o más lento.

No obstante, para que funcione de la mejor forma, este implemento debe estar bien puesto: que cubra nariz, boca y mentón, que no queden huecos entre la mascarilla y la piel y que esta no se mueva mientras la persona habla.