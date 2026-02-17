Esto es lo que tendrán que pagar dueños de aviones privados por hangares en en el Tobías Bolaños

Los hangares de mayor tamaño y con ubicaciones privilegiadas respecto a la pista o calles de servicio pagarán una tarifa mayor.

Los dueños de aviones privados deberán pagar entre ¢265.000 y ¢2,3 millones mensuales, por lotes o hangares para resguardar sus aeronaves en el Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños en San José.

Así se desprende de la licitación para la concesión de 35 espacios en esa terminal aérea publicada este martes en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) en el que se detallan los precios bases para estos espacios.

La asignación de los lotes y hangares se hará mediante una modalidad de oferta y demanda, por lo que se otorgarán al que presente la mejor puja por el lote o infraestructura deseada.

Los precios base contemplados en la publicación, varían de acuerdo al tipo de infraestructura, ubicación y tamaño del puesto que se quiere.

La mayoría de espacios en el apartado de lotes para construir tienen precios que no superan los ¢400.000 (como tarifa base), mientras que el promedio en hangares es entre los ¢500.000 y ¢1 millón y solo uno supera los ¢2 millones.

De los documentos incluidos en el expediente de esta licitación, se desprende que se pusieron a disposición 10 lotes, con tamaños entre los 292 m2 y 475 m2, así como 25 hangares que van desde los 109 m2 hasta los 1.351 m2.

En el apartado donde se detalla el listado de estos espacios, se indican además las condiciones en cuanto a la infraestructura que poseen.

Por ejemplo, el espacio de mayor tamaño se especifica que cuenta con una estructura en acero, cerramiento y techo en lámina metálica, portón principal en metal, cielos, y puertas. Asimismo, se aclara que tiene deterioros en losas de concreto en el acceso y sistema eléctrico en mal estado y que se ubica entre “calle Bravo y plataforma remota 2” lo que supone de una ubicación privilegiada.

En los anexos de la licitación, se detalla además de que cada segmento de tarifa se subdividirá según su ubicación dentro del aeródromo, el uso del espacio o actividad comercial y el plazo del contrato de arrendamiento.

En el documento Aviación Civil, donde se explican los términos del proceso, se indica que podrán participar de la subasta de espacios todos los operadores del servicio aéreo de transporte público comercial, para vuelos nacionales e internacionales, para vuelos regulares o no regulares para pasajeros que quieran optar por un “Certificado de Operador Aéreo” (“COA”) comercial o un “Certificado de Explotación” (“CE”), así como las compañías que se encuentren en proceso de certificación.

Según el MOPT, el Tobías Bolaños dispone de 45 espacios de los cuales hay 35 ocupados. (Alonso Tenorio)

El pago por estos espacios es mensual, y el plazo de la concesión será de 10 años. Los concesionarios además pueden realizar labores acondicionamiento o remodelación del espacio asignado.

Para calcular las tarifas, Aviación Civil basó sus estudios en costos por este tipo de servicios otorgados en otros aeropuertos del país y de la región, además, en el informe sobre la actualización tarifaria, se señala que se utilizaron datos de costos por alquileres de bodegas en zonas aledañas para estimar tarifas por metro cuadrado en este tipo de infraestructura.

La semana anterior, el jerarca de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón, aseguró durante la conferencia de prensa previa al Consejo de Gobierno, que actualmente 35 de los espacios del Tobías Bolaños están siendo utilizados por concesionarios privados que “pagan alrededor de ¢40.000 al mes”. Zeledón justificó la decisión de sacar a concurso los espacios, debido a que según dijo se trata de bienes del Estado.

En la justificación contemplada en el oficio del Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC), se agrega que “para los efectos del uso y disfrute de los espacios y hangares, existe infraestructura de acceso y tránsito que es compartida por los permisionarios y cuya inversión y mantenimiento se encuentra en manos de la Dirección General de Aviación Civil”, por lo que existen inversiones en activos y “además existen gastos de mantenimiento que de no llevarse a cabo, no podría lograrse el uso y disfrute de los espacios bajo las condiciones actuales”.