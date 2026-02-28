Esto dijo presidente de cinco emisoras FM que no iban a concursar tras fallo que anuló subasta de frecuencias

Torres de telecomunicaciones para radio y televisión en el pico del volcán Irazú, en Cartago, infraestructura clave para la transmisión de señal abierta cuya asignación de frecuencias fue anulada por la Sala Constitucional.

El presidente de la Cadena Radial Costarricense (CRC), Andrés Quintana Cavallini, reaccionó este viernes a la decisión de la Sala IV que declaró con lugar un recurso de amparo contra la subasta de frecuencias de radio y televisión abierta y anuló los concursos de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) a pedido del gobierno.

“En definitiva, creo que se hizo justicia. No esperábamos menos de un país, de un Estado de derecho, que la justicia se aplique como es”, celebró el empresario este 27 de febrero, tras conocerse el fallo.

CRC había confirmado el pasado 20 de noviembre que no participaría en la polémica puja pública que cerraba el 21 de noviembre. El grupo administra cinco frecuencias en FM: CRC 89.1 Radio, 94.7 FM, 95.9 Conexión, Azul 99.9 FM y 103.1 FM.

En ese momento, Quintana descartó de plano concursar. “No, para nada, en el caso particular, no. Ni por razones técnicas ni financieras, y por defender la democracia”, afirmó entonces.

También calificó entonces el proceso como “indecente” y “muy complicado”. “Están tratando de eliminar la radiodifusión, tanto sonora como televisiva”, aseveró en noviembre.

Tras el fallo constitucional que anuló los procedimientos por utilizar la oferta económica más alta como único criterio de adjudicación, el empresario reiteró su respaldo a la decisión judicial.

“Esto era un proceso que no tenía pies ni cabeza con el tema nacional. Esto no se había visto en ningún otro lugar del mundo”, dijo.

No obstante, señaló que esperarán el texto íntegro de la sentencia para fijar una posición más detallada.

“Estamos contentos, pero tenemos que ver la resolución final y completa para poder tener un criterio más amplio. De verdad que nos sentimos respaldados por el Estado de derecho”, concluyó.