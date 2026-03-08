Esto costará arreglo definitivo en hundimiento de Cambronero; puente bailey pronto será reemplazado

El puente colocado solo dispone de un carril que se alterna mediante un semáforo entre ambos sentidos.

El puente bailey que se instaló en el cerro Cambronero, sobre la ruta 1 entre San Ramón de Alajuela y Esparza, Puntarenas, pronto será sustituido por la solución definitiva al hundimiento que afectó ese sitio.

De acuerdo con el ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón, la estructura modular de un solo carril es una medida temporal, y ya se tienen los estudios y los diseños para el arreglo permanente.

Esa obra de estabilización es similar a la construida en el cerro de la Muerte, cerca de la localidad del Jardín de Pérez Zeledón y, de acuerdo con el ministro, cuesta alrededor de ¢1.900 millones.

Los trabajos incluyen la instalación de pilotes, muros anclados y terramesh, que está conformado por un muro de tierra estabilizado, recubierto con una malla y gaviones, a fin de generar la estructura que restablezca los dos carriles que se perdieron y permita dar soporte a la montaña.

El puente modular colocado sobre el hundimiento era una medida provisional según el MOPT. (Alonso Tenorio/Atenorio)

De acuerdo con el jerarca, la licitación para construir esas labores se publicará en las próximas semanas y se estima que esté finalizada este mismo año.

La afectación en el cerro Cambronero ocurrió el pasado 4 de octubre, debido a un hundimiento de gran magnitud que provocó el colapso de la calzada. Para rehabilitar el paso, el MOPT colocó un puente bailey de un carril, que alterna el paso entre ambos sentidos mediante un sistema de semáforos.

El daño se presentó específicamente en el km 71, en el sitio conocido como la Vuelta del Cristo. Ese tramo no se encontraba incluido entre los puntos más críticos de ese paso de montaña, donde en el 2024 se habían ejecutado otras labores de estabilización que incluían la instalación de geomallas, barreras, muros estabilizadores y disipadores de energía.

Entre esos puntos se encontraba el sitio conocido como Los Chorros, en el km 66, donde se produjo un accidente mortal en el 2022; así como los km 63 y 64, donde se hicieron drenajes y se colocaron pantallas de concreto lanzado y anclajes de entre 6 y 8,5 metros de longitud, con el fin de estabilizar el terreno.