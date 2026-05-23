Este ha sido el monto, por año, que se le ha otorgado al FEES en las últimas dos décadas

El gobierno y las universidades públicas fracasaron en la negociación del FEES 2027, pues el Ejecutivo propuso un aumento de 0%. Repasamos los montos ortogados a las universidades públicas desde el 2005.

¢85.604 millones que al valor presente serían ¢195.576 millones fue lo otorgado a las universidades públicas para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) en el 2005.

Desde entonces, con algunas excepciones, como en el 2021 por la emergencia del coronavirus, el fondo ha ido en aumento hasta llegar a ¢593.484 millones en el 2026, el mayor presupuesto en dos décadas.

Sin embargo, y aunque lo estilado ha sido aumentar el presupuesto, este 2026, de cara al FEES 2027, el panorama es distinto.

Cuando se negociaron los recursos para el próximo año, entre marzo y abril pasados, el Ejecutivo propuso un incremento del 0%, que en términos nominales no suma nada.

Eso sí, según el ministro de Educación, Leonardo Sánchez Hernández, como la inflación proyectada para el país es negativa en un 2,7, este 0% representa un aumento del 2,5% en términos reales. No obstante, de quedar en 0%, las U públicas recibirían el mismo monto que en el 2026.

Por su parte, los representantes de las universidades públicas solicitaron un incremento de 2,94% (más de ¢17.000 millones), petición que el Ejecutivo consideró “abusiva e irracional”.

Tras lo solicitado por la rectora y los rectores de las casas de enseñanza, el Ejecutivo dio por concluida la negociación y afirmó que será la Asamblea Legislativa, en la que el oficialismo tiene mayoría, la encargada de definir el eventual aumento del FEES 2027.

El gobierno ha reiterado que la distribución debe ser diferente y que el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), la Universidad Técnica Nacional (UTN) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED), universidades que reciben menos presupuesto, obtengan un mayor porcentaje que provenga de la Universidad de Costa Rica (UCR) y de la Universidad Nacional (UNA), que son las que se dejan casi el 71% del FEES.

El Consejo Nacional de Rectores (Conare) reconoce que debe haber una redistribución, pero que no puede ser como la planteada por el Ejecutivo (que propuso redistribuir un 20% y 40% del FEES provenientes de la UNA y la UCR), pues eso afectaría la sostenibilidad de las casas de educación superior.

En este contexto, se repasan los montos, en miles de millones, que han sido entregados a las universidades públicas por concepto del FEES, cuánto sería ese dinero traído al valor presente y qué presidente gobernaba durante esos años.