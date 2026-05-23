El País

Este ha sido el monto, por año, que se le ha otorgado al FEES en las últimas dos décadas

Monto ha incrementado cada año con una sola excepción en el 2021

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Por Fernanda Matarrita Chaves
FEES, tercera fecha de negociación
El gobierno y las universidades públicas fracasaron en la negociación del FEES 2027, pues el Ejecutivo propuso un aumento de 0%. Repasamos los montos ortogados a las universidades públicas desde el 2005. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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FEESFEES 2027
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación y Salud con experiencia en temas de niñez y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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