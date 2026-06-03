Este es el precio del diésel en Costa Rica desde este miércoles

El nuevo ajuste tarifario publicado en 'La Gaceta' incrementa el costo de las gasolinas y reduce el precio del diésel en las estaciones de servicio.

Los conductores que utilizan diésel encontrarán una reducción en el precio del combustible desde este miércoles 3 de junio, que entró en vigencia el más reciente ajuste tarifario aprobado para los combustibles y publicado este martes en el diario oficial La Gaceta.

El litro de diésel pasará de ¢716 a ¢670, lo que representa una rebaja de ¢46. Se trata del único combustible que registra una disminución en esta actualización de tarifas.

Mientras tanto, las gasolinas volvió a aumentar de precio. La súper subió de ¢733 a ¢753 por litro, mientras que la regular pasó de ¢748 a ¢756.

La modificación responde al comportamiento de los mercados internacionales durante el periodo analizado por la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), correspondiente a los embarques realizados entre el 10 de abril y el 7 de mayo.

Según información de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), las tensiones geopolíticas en Oriente Medio continúan afectando los costos energéticos a nivel mundial.

Costa Rica depende de la importación de combustibles refinados, por lo que las variaciones en los precios internacionales suelen reflejarse en las tarifas que pagan los consumidores en las estaciones de servicio.

Nuevos precios por litro