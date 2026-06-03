El País

Este es el precio del diésel en Costa Rica desde este miércoles

El ajuste tarifario deja un alivio para quienes utilizan diésel, mientras las gasolinas registran aumentos

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Por Silvia Ureña Corrales
Gasolina; Combustibles; Diesel
El nuevo ajuste tarifario publicado en 'La Gaceta' incrementa el costo de las gasolinas y reduce el precio del diésel en las estaciones de servicio. (Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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