Este es el precio de la gasolina regular en Costa Rica desde este miércoles

Las nuevas tarifas de combustibles elevan el costo de la gasolina regular, mientras el diésel registra una reducción en su precio.

La gasolina regular mantiene un precio superior al de la súper a partir de este miércoles 3 de junio, cuando entró en vigencia el nuevo ajuste tarifario de los combustibles publicado este martes en el diario oficial La Gaceta.

Con la actualización, el litro de gasolina regular pasará de ¢748 a ¢756, lo que representa un aumento de ¢8 para los consumidores.

La nueva tarifa se aplicará en todas las estaciones de servicio del país y mantiene la situación en el mercado nacional de que la gasolina regular seguirá costando más que la súper, cuyo precio quedará en ¢753 por litro.

El ajuste responde al comportamiento de los mercados internacionales durante el periodo analizado por la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), correspondiente a los embarques realizados entre el 10 de abril y el 7 de mayo.

Las tensiones geopolíticas en Oriente Medio continúan influyendo en los mercados energéticos internacionales, una situación que afecta los costos de los combustibles refinados que importa Costa Rica.

El diésel será el único combustible que registrará una rebaja en esta actualización. Su precio disminuirá de ¢716 a ¢670 por litro, equivalente a una reducción de ¢46.

Nuevos precios por litro