El País

Este es el precio de la gasolina regular en Costa Rica desde este miércoles

La gasolina regular vuelve a ubicarse como el combustible más caro del país tras la entrada en vigencia del nuevo ajuste tarifario publicado

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Por Silvia Ureña Corrales
Gasolina; Combustibles; Diesel
Las nuevas tarifas de combustibles elevan el costo de la gasolina regular, mientras el diésel registra una reducción en su precio. (Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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