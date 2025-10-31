Este es el estado de salud de Eli Feinzaig

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El Partido Liberal Progresista (PLP) informó, la tarde de este viernes, que el diputado Eliécer Feinzaig fue dado de alta del Hospital Metropolitano, tras permanecer bajo observación médica luego del accidente de tránsito ocurrido en ruta hacia San Carlos.

Según el comunicado, Feinzaig continuará con un período de reposo y recuperación en su casa, antes de retomar gradualmente sus actividades públicas.

“Estoy bien, con ánimo. Agradezco profundamente a todas las personas que se han preocupado por mí y por mi equipo. Pronto volveremos con más fuerza a seguir trabajando por Costa Rica. Seguimos pendientes de la recuperación de Fabián Cascante y Pablo Trigueros (conductores involucrados en el suceso), enviando los mejores deseos a su familia”, dijo el también candidato presidencial del PLP.

El diputado Eliécer Feinzaig fue dado de alto. En la foto junto con su esposa, Rosalía Waisman. (PLP/Cortesía)

El pasado 24 de octubre, Feinzaig sufrió un accidente de tránsito, en el que falleció su asesora y candidata a diputada, Ericka Benavides.

LEA MÁS: OIJ revela causa del mortal accidente que involucró al diputado Eli Feinzaig y cobró la vida de su asesora