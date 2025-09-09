Este es el billete de lotería que rinde homenaje al Parque Nacional Chirripó

El Chirripó cumple 50 años y se convierte en imagen del billete de la Lotería Nacional, en una campaña para promover la conservación en Costa Rica.

Como parte de la conmemoración de sus 50 años, el Parque Nacional Chirripó será protagonista de un billete especial de la Lotería Nacional, cuyo sorteo está programado para el 12 de setiembre de 2025.

La emisión de este billete forma parte de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), el Área de Conservación La Amistad Pacífico (Aclap) y la Junta de Protección Social (JPS).

El Parque Nacional Chirripó se creó el 19 de agosto de 1975 mediante la Ley N.° 5773 y desde entonces ha sido un símbolo de protección de ecosistemas únicos, como los páramos y bosques nubosos, además de albergar especies amenazadas como el quetzal.

En 1982 se amplió su extensión hasta alcanzar 50.150 hectáreas, con el objetivo de resguardar nacientes de agua y vegetación de alta montaña.

Durante una ceremonia realizada el 9 de setiembre de 2025 en Heredia, la JPS entregó un billete de lotería en formato familiar a representantes del Aclap, como parte de un gesto simbólico para resaltar la relevancia de esta Área Silvestre Protegida.

Importancia nacional e internacional

El Parque Nacional Chirripó no solo destaca por su biodiversidad. También es un destino importante para el ecoturismo y la investigación científica, lo que le otorga un valor estratégico para la economía local y la conservación a largo plazo.

El Minae señaló que la distribución masiva del billete de lotería representa una oportunidad para que cada ciudadano se conecte con el valor natural del país y asuma una cuota de responsabilidad en la protección de los parques nacionales.

La JPS, por su parte, considera que este tipo de colaboraciones demuestra que el desarrollo y la conservación ambiental pueden coexistir y fortalecer un futuro más sostenible para Costa Rica.

