Este es el billete de lotería que rinde homenaje al Parque Nacional Chirripó

El Parque Nacional Chirripó será imagen del sorteo del 12 de setiembre de 2025 para destacar su importancia ecológica y su valor cultural

Por Damián Arroyo C.
El Chirripó cumple 50 años y se convierte en imagen del billete de la Lotería Nacional, en una campaña para promover la conservación en Costa Rica.
El Chirripó cumple 50 años y se convierte en imagen del billete de la Lotería Nacional, en una campaña para promover la conservación en Costa Rica. (Minae/Minae)







