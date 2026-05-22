Este día pagarán la pensión de mayo: verifique su cuenta bancaria

La pensión de mayo ya tiene fecha definida por la CCSS y el calendario oficial también confirma cuándo se realizará el pago de junio.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) informó la fecha establecida para el pago de la pensión de mayo de las personas afiliadas al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y al Régimen No Contributivo (RNC). El giro se realizará el 29 de mayo, según el calendario oficial definido por la Gerencia de Pensiones.

El pago corresponde al monto mensual asignado a cada pensionado. Los recursos se depositan directamente en la cuenta bancaria registrada por el beneficiario dentro del sistema institucional.

La institución recordó a las personas pensionadas la importancia de confirmar el estado de la cuenta bancaria registrada. La CCSS indicó que la cuenta debe mantenerse activa y con los datos correctos para evitar inconvenientes con el depósito.

Las personas afiliadas al régimen también mantienen beneficios adicionales. Uno de ellos es el aguinaldo de diciembre, el cual equivale a la doceava parte del monto recibido entre noviembre y octubre y se gira junto con la pensión de ese mes.

Otro beneficio vigente corresponde a la cobertura del Seguro de Salud, que protege al pensionado y a las personas que estén aseguradas a su nombre mientras el beneficio permanezca activo.

Según el mismo cronograma oficial, la CCSS indicó que el pago de la pensión de junio se realizará el 30 de junio.

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