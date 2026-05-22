El País

Este día pagarán la pensión de mayo: verifique su cuenta bancaria

La institución recordó revisar la cuenta bancaria registrada para evitar atrasos o inconvenientes con el depósito mensual

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Por Damián Arroyo C.
La pensión de mayo ya tiene fecha definida por la CCSS y el calendario oficial también confirma cuándo se realizará el pago de junio.
La pensión de mayo ya tiene fecha definida por la CCSS y el calendario oficial también confirma cuándo se realizará el pago de junio. (ChatGPT/Generada con IA)







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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