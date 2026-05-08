Atención pensionados: este día pagarán la pensión de mayo

La pensión de mayo ya tiene fecha definida por la CCSS. El calendario oficial también establece cuándo se pagará junio.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) informó la fecha del pago de la pensión correspondiente a mayo para las personas afiliadas al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y al Régimen No Contributivo (RNC). El depósito se realizará el 29 de este mes, según el calendario oficial establecido por la Gerencia de Pensiones.

El giro corresponde al monto mensual asignado a cada pensionado y se depositará en la cuenta bancaria registrada en el sistema institucional.

La institución recordó a los beneficiarios la importancia de verificar que la cuenta bancaria permanezca activa y correctamente registrada. Esta condición permite recibir el pago sin atrasos ni devoluciones.

Entre los beneficios vigentes del régimen se encuentra el aguinaldo de diciembre, el cual equivale a la doceava parte del monto recibido entre noviembre y octubre. Este pago se entrega junto con la pensión correspondiente a ese mes.

Además, las personas pensionadas mantienen la cobertura del Seguro de Salud, beneficio que también protege a quienes estén asegurados a su nombre mientras la pensión permanezca activa.

Según el mismo calendario oficial de la CCSS, el pago de la pensión de junio se realizará el 30 de junio.