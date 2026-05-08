El País

Atención pensionados: este día pagarán la pensión de mayo

La CCSS anunció cuándo se realizará el pago de la pensión de mayo y reiteró un requisito importante para evitar atrasos

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Por Damián Arroyo C.
La pensión de mayo ya tiene fecha definida por la CCSS. El calendario oficial también establece cuándo se pagará junio.
La pensión de mayo ya tiene fecha definida por la CCSS. El calendario oficial también establece cuándo se pagará junio. (ChatGPT/Generada con IA)







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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