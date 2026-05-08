Atención pensionados: este día pagarán la pensión de mayo

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) informó la fecha del pago de la pensión correspondiente a mayo para las personas afiliadas al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y al Régimen No Contributivo (RNC). El depósito se realizará el 29 de este mes, según el calendario oficial establecido por la Gerencia de Pensiones.
El giro corresponde al monto mensual asignado a cada pensionado y se depositará en la cuenta bancaria registrada en el sistema institucional.
La institución recordó a los beneficiarios la importancia de verificar que la cuenta bancaria permanezca activa y correctamente registrada. Esta condición permite recibir el pago sin atrasos ni devoluciones.
Entre los beneficios vigentes del régimen se encuentra el aguinaldo de diciembre, el cual equivale a la doceava parte del monto recibido entre noviembre y octubre. Este pago se entrega junto con la pensión correspondiente a ese mes.
Además, las personas pensionadas mantienen la cobertura del Seguro de Salud, beneficio que también protege a quienes estén asegurados a su nombre mientras la pensión permanezca activa.
Según el mismo calendario oficial de la CCSS, el pago de la pensión de junio se realizará el 30 de junio.