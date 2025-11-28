Este día no habrá restricción vehicular por placas en San José: así aplicará la medida

Policía de Tránsito anuncia que un lunes específico no aplicará la restricción por placas en San José; conductores deben estar atentos a la fecha y al área de cobertura.

La restricción vehicular por placas no se aplicará en el anillo de Circunvalación de San José el lunes 1.° de diciembre, debido al feriado de la Abolición del Ejército, confirmó la Policía de Tránsito.

Ese día todas las placas, incluidas las terminadas en 1 y 2, podrán circular sin sanción en la capital, lo que beneficiará tanto a las personas que aprovechen el fin de semana largo como a quienes deban desplazarse a trabajar.

La autoridad recordó que, en condiciones normales, los lunes rige la restricción vehicular por placas finalizadas en 1 y 2, por lo que el levantamiento de la medida corresponde únicamente a esa fecha específica.

A partir del martes 2 de diciembre, el esquema se reanuda con las placas terminadas en 3 y 4, y continúa el resto de la semana hasta completar el ciclo que cierra con los vehículos cuyas placas finalizan en 9 y 0.

La restricción se aplica de lunes a viernes, de 6 a. m. a 7 p. m., en todo el anillo de Circunvalación, con excepción del tramo nuevo entre La Uruca y el cruce de Calle Blancos, donde no rige esta limitación de paso.

Según datos oficiales, hasta octubre la Policía de Tránsito confeccionó 10.208 boletas por irrespetar la restricción vehicular por placas, lo que representa un promedio de unas 1.000 sanciones mensuales, cada una por alrededor de ¢26.000.

El levantamiento de la medida forma parte de un fin de semana largo de tres días, que se extiende del sábado 29 de noviembre al lunes 1.° de diciembre, por lo que las autoridades recomiendan planificar los desplazamientos.