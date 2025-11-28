El País

Este día no habrá restricción vehicular por placas en San José: así aplicará la medida

Por un día se levantará la restricción vehicular por placas en San José y todas las placas podrán circular en Circunvalación. Entérese cuándo será el cambio y qué zonas abarca

Por Silvia Ureña Corrales
Recorrido ruta 39 Circunvalación
Policía de Tránsito anuncia que un lunes específico no aplicará la restricción por placas en San José; conductores deben estar atentos a la fecha y al área de cobertura. (Alonso Tenorio/Atenorio)







