Este día depositarán la pensión de noviembre: incluye el aguinaldo

La CCSS confirmó que el pago de la pensión de noviembre, junto con el aguinaldo, se realizará el 28.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) confirmó que el depósito de la pensión de noviembre para los beneficiarios del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) se realizará el viernes 28 de noviembre del 2025.

Ese día también se incluirá el aguinaldo, por lo que el monto depositado será mayor al habitual.

La Gerencia de Pensiones recordó que para recibir el pago es necesario contar con una cuenta bancaria activa y previamente registrada en el sistema de la CCSS.

El depósito cubrirá la pensión mensual de noviembre y el aguinaldo correspondiente al año 2025, como parte de las obligaciones regulares del régimen.

La última pensión del año, correspondiente a diciembre, se acreditará el martes 30 de diciembre.