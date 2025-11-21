El País

Este día depositarán la pensión de noviembre: incluye el aguinaldo

El depósito de la pensión IVM de noviembre será el 28 y vendrá acompañado del aguinaldo, según la CCSS

EscucharEscuchar
Por Damián Arroyo C.
Persona adulta mayor realiza gestiones bancarias en una sucursal, ilustrando el pago de pensiones del régimen IVM que la CCSS programó para el 30 de abril de 2025.
La CCSS confirmó que el pago de la pensión de noviembre, junto con el aguinaldo, se realizará el 28. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaPensión IVMIVMPensionesPensionadosCCSS
Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.