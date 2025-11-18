El País

Pensión de noviembre y aguinaldo se depositan el mismo día: vea la fecha oficial

El pago doble para pensionados IVM, que incluye el aguinaldo 2025, llegará el 28 de noviembre, según la CCSS

EscucharEscuchar
Por Damián Arroyo C.
La CCSS anunció las fechas del aguinaldo y la última pensión IVM del año. Ambos pagos serán en noviembre y diciembre.
La CCSS anunció las fechas del aguinaldo y la última pensión IVM del año. Ambos pagos serán en noviembre y diciembre. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaPensiónAguinaldo
Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.