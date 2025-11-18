Pensión de noviembre y aguinaldo se depositan el mismo día: vea la fecha oficial

La CCSS anunció las fechas del aguinaldo y la última pensión IVM del año. Ambos pagos serán en noviembre y diciembre.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) anunció que el aguinaldo del 2025 para los pensionados del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) se incluirá en el depósito programado para noviembre.

Ese pago doble llegará el viernes 28 de noviembre, cuando se acreditará tanto la pensión mensual habitual como el aguinaldo correspondiente al 2025.

La Gerencia de Pensiones recordó que los beneficiarios deben mantener una cuenta bancaria activa y registrada en el sistema para recibir los depósitos sin contratiempos.

Este adelanto en la entrega del aguinaldo permite a los pensionados disponer de ese ingreso con suficiente antelación a las celebraciones de fin de año.

El siguiente y último pago del año se realizará el martes 30 de diciembre, correspondiente únicamente a la pensión mensual.